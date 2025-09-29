Da giorni sul web si vocifera che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno siano in crisi, e una mossa social di Gemma Galgani potrebbe avvalorare questa ipotesi. La dama di Uomini e donne ha scritto all'ex tronista per dimostrarle affetto e vicinanza in quello che si annuncia come un periodo difficile della sua vita, e lei per ringraziarla ha ripostato il messaggio su Instagram. Il gesto della ragazza, però, ha fatto storcere il naso a chi preferirebbe chiarezza su quello che sta accadendo nel suo privato nell’ultima settimana.

Il messaggio su Instagram

Dopo Gianmarco e Cristina, altri due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne starebbero attraversando un periodo un po' difficile. Si dice che tra Ciro e Martina ci sarebbe maretta e a confermarlo sarebbero anche le storie che Martina condivide su Instagram da circa una settimana.

Il 28 settembre scorso, l'ex tronista ha condiviso con i suoi follower un dolce messaggio che Gemma le ha inviato in privato, parole che in tanti hanno interpretato come un modo per consolare la giovane, che non starebbe vivendo un bel momento.

"Ti vedrei solo per abbracciarti e per darti tanto affetto, senza nessuna parola", ha scritto Gemma alla ragazza che è rimasta molto colpita e ha voluto ringraziarla per questo gesto.

Le critiche degli utenti di X

La scelta di Martina di condividere sul suo profilo Instagram il messaggio che le ha inviato Gemma in privato, non è piaciuta a diversi utenti di X.

"Ma quanto è ridicola a fare hype su questa ipotetica crisi con Ciro? Spero per lei che sia vero, altrimenti è pure peggio", "Sta dando disperazione, e c'è pure chi la idolatra", "Sta facendo di tutto per andare al GF e non lo nasconde neanche", "Per me si è stufata di Ciro e non sa come uscirne", "Ho sempre apprezzato Martina, anche per come ha gestito i social, ma in questo caso no", "Palesemente è successo qualcosa, o lo comunicate o evitate questi teatrini", "Ma Gemma perché le ha mandato quel messaggio? Bah", "Gemma la consola perché è vero che si sono lasciati?

", i legge sul web da quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha ripostato le parole di Gemma Galgani.

ma quanto sta facendo la ridicola a fare hype su questa ipotetica crisi? spero per lei che almeno ci sia perché sennò è pure peggio 🥶 pic.twitter.com/CAeE5RVBOm — 𝙙𝙚𝙗 𓆙 (@debserpentessa) September 28, 2025

Il silenzio di Ciro sui social

Se Martina sta pubblicando foto e video che sembrerebbero confermare le voci di crisi, in questi giorni Ciro sta usando poco i social.

L'ex corteggiatore di Uomini e donne non ha postato nulla che potesse far pensare a un momento difficile, anzi starebbe facendo di tutto pur di risolvere gli eventuali problemi lontano da occhi indiscreti.

Si dice che qualche sera fa il giovane sarebbe stato visto sotto casa della fidanzata con una rosa in mano, un gesto che non ha voluto documentare su Instagram.