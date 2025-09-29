Nezir si divertirà a provocare Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Sposerò Piril o Bahar?" chiederà al suo prigioniero.

Le anticipazioni rivelano che Nezir farà soffrire molto Sarp sul piano psicologico e, dopo avergli fatto credere di voler togliere la vita a Doruk, gli dirà che sposerà sua moglie. "I tuoi figli correranno nel mio giardino".

La vendetta di Nezir: sposare Piril e Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir chiederà a Bahar di sposarlo. L'obiettivo dell'uomo sarà vendicarsi di Sarp togliendogli la sua famiglia, quindi lascerà a Piril e Bahar la scelta di chi delle due dovrà essere la sua sposa.

Bahar si sentirà condannata ad una vita che non avrebbe mai immaginato, ma in ballo ci sarà la sopravvivenza di Sarp e non solo. Nezir, infatti, informerà le donne di un'altra questione: "Queste nozze salveranno anche Arif e la caffetteria". Bahar non riuscirà a comprendere le parole di Nezir che le comunicherà che Arif è in carcere, accusato dell'omicidio di Yeliz. Mentre la donna ripenserà a tutto quello che è successo dal ritorno di Sarp, Nezir andrà a far visita ai suoi prigionieri. L'uomo sorriderà quando Suat lo supplicherà di lasciar andare lui e i bambini ricordandogli che è stato lui a dirgli dove si nascondeva Sarp. Il padre di Piril, fino a un attimo prima, aveva negato di aver venduto Sarp e questo divertirà molto Nezir.

Quest'ultimo, inoltre, continuerà a tenere sulle spine Sarp dicendogli di prepararsi per il suo matrimonio. "Hai portato un abito elegante?", chiederà.

Nezir si divertirà a provocare Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir si divertirà a torturare psicologicamente Sarp. Dopo avergli fatto scegliere un figlio da sacrificare, facendogli credere che gli avrebbe tolto la vita, Nezir continuerà con le provocazioni. "Indovina chi sto per sposare", dirà a Sarp, "Piril o Bahar? Poco importa: nel mio giardino ci correranno i tuoi figli". Nezir lascerà il suo nemico nel dubbio ancora una volta, mentre Suat avrà un malore pensando a sua figlia nelle mani di quell'uomo. Nel frattempo Piril parlerà con Bahar chiedendole di accettare la proposta di Nezir.

"Lui non ti odia e ti tratterebbe bene", le dirà, "Inoltre non saresti più povera e i tuoi figli potrebbero studiare nelle migliori scuole". Bahar non si convincerà e Piril aggiungerà che le darà molti soldi se accetta di sposare Nezir.

Perché Nezir odia così tanto Sarp?

Nelle puntate in onda in Italia, Nezir Korkmaz sta dando la caccia a Sarp e ha appena sistemato due uomini al palazzo di fronte a quello di Bahar. Korkmaz, infatti, è convinto che Sarp andrà a trovare sua moglie e quindi potranno catturarlo. Nezir è l'ex suocero di Piril e suo figlio Mert quattro anni prima era andato a parlare con la sua fidanzata quando l'ha sorpresa con Sarp. Pensando che fossero amanti, Mert ha puntato la sua arma contro Piril e Sarp per salvarla ha lottato con lui. Il colpo che è partito dall'arma ha tolto la vita a Mert e da quel giorno Nezir ha pianificato la sua vendetta contro l'assassino di suo figlio.