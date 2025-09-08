Cambio programmazione tv per le reti Mediaset nel corso della stagione autunnale, con una serie di novità che riguarderanno in primis l'appuntamento con Forbidden Fruit. La soap opera turca proseguirà soltanto nel daytime feriale e non avrà ulteriori puntate nel daytime del weekend di Canale 5, così come è accaduto il 6 e 7 settembre.

Per Innocence, invece, arriverà uno stop definitivo in televisione: la soap sarà sospesa per lasciare spazio al ritorno di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Sospesa Forbidden Fruit nel weekend: cambio programmazione Mediaset autunno 2025

L'appuntamento con Forbidden Fruit proseguirà su Canale 5 per tutta la stagione autunnale con gli episodi inediti tratti dalla seconda e terza stagione.

La soap, dopo aver superato la prova estiva registrando ottimi consensi, si appresta ad assicurare un buon traino al ritorno di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi previsto da lunedì 22 settembre.

Fino al 19 settembre, quindi, le nuove puntate della soap turca saranno trasmesse dalle 14:15 alle 15:30 circa, dopodiché con il ritorno di Uomini e donne, verranno ridotte a circa 30 minuti al giorno, andando in onda dalle 14:15 alle 14:45 circa.

Intanto, però, dopo l'esperimento del 6 e 7 settembre, la soap risulta sospesa definitivamente dal daytime del fine settimana di Canale 5.

Innocence si ferma in televisione dal 13 settembre

A partire da sabato 13 settembre, infatti, la fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16:30 verrà occupata da un doppio episodio inedito de La forza di una donna.

Tale cambio programmazione comporterà anche la sospensione nel pomeriggio del weekend per Innocence, l'altra serie turca che i vertici del Biscione avevano scelto di lanciare questa estate.

Le restanti puntate che porteranno alla fine della prima stagione saranno caricate ogni sabato, in esclusiva, soltanto sul portale Mediaset Infinity e non saranno visibili più in televisione.

Dal 13 settembre, infatti, la fascia oraria che va dalle ore 16:30 alle 18:45 sarà occupata dal doppio appuntamento settimanale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Ascolti tv in netto calo per la serie turca Innocence nel daytime di Canale 5

Le ultime puntate di Innocence, trasmesse su Canale 5 nello slot orario delle 18, hanno ottenuto degli ascolti decisamente negativi.

La media della soap si è assestata sulla soglia del milione di spettatori nella fascia pomeridiana, raggiungendo il 12-13% di share.

Numeri decisamente bassi affinché Mediaset potesse promuovere la serie nello slot orario delle 14:30, per trainare il ritorno del talk show di interviste della Toffanin.