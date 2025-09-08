Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto televisivo del 16 settembre.

Dopo due martedì di messa in onda, la soap opera turca non sarà infatti più trasmessa col doppio appuntamento settimanale.

Mediaset ha deciso di ridurre la messa in onda così da poter concentrare i restanti episodi soltanto nel prime time della domenica, quando sfiderà le nuove fiction Rai che saranno lanciate nel corso della stagione autunnale.

Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore in prime time

A partire dal 15 settembre in poi, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle nuove variazioni: i cambiamenti in programma interesseranno anche La notte nel cuore.

La soap opera, infatti, non sarà più trasmessa su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale.

I vertici della rete hanno deciso di evitare di proseguire con il raddoppio, che avrebbe dato una maggiore accelerata alla messa in onda di tutti gli episodi.

La soap La notte nel cuore cancellata dalla prima serata del 16 settembre

Il 16 settembre, quindi, non ci sarà una nuova puntata della soap, al suo posto andrà in onda la nuova edizione di Io Canto Family, condotto da Michelle Hunziker.

Il doppio appuntamento settimanale verrà dunque sospeso, con la serie turca che tornerà nella sua storica collocazione della domenica.

La messa in onda continuerà a essere prevista dalle 21:35 alle 24:00 circa, dopodiché la linea passerà all'appuntamento con Pressing, la trasmissione sportiva che racconterà al pubblico la giornata di campionato di Serie A.

Questa sarà la collocazione definitiva de La notte nel cuore per tutta la stagione autunnale, quando si ritroverà a sfidare le varie fiction della domenica televisiva di Rai 1, tra cui Balene con Veronica Pivetti e successivamente Cuori 3 con Pilar Fogliati.

La soap turca torna a vincere la gara di ascolti della domenica sera televisiva

Intanto, dopo un leggero calo Auditel della settimana precedente, La notte nel cuore è tornata a dominare la scena della domenica sera, battendo le repliche di Imma Tataranni trasmesse su Rai 1.

La puntata del 7 settembre è stata seguita da una media di 2 milioni di spettatori, registrando il 14,32% di share con una media del 17% sul pubblico composto da over 55.

La serie turca di Canale 5 ha staccato così la riproposizione della fiction Rai con Vanessa Scalera e Alessio Lapice che, nella stessa fascia oraria, ha ottenuto una media di 1,7 milioni di spettatori fermandosi all'11,80% di share.