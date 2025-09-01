Cambio di programmazione sulle reti Mediaset nella settimana dall’8 al 14 settembre 2025. Le novità interesseranno il daytime del weekend di Canale 5, con alcune modifiche legate alla messa in onda delle soap.

Forbidden Fruit, dopo gli episodi trasmessi nei pomeriggi del 6 e 7 settembre, sarà sospesa dal weekend per lasciare spazio a La forza di una donna.

In access prime time continuerà invece l’appuntamento con La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti, che accompagnerà il pubblico per tutta la stagione autunnale.

Forbidden Fruit sospesa nel weekend: cambio programmazione 8-14 settembre

Il nuovo pomeriggio del fine settimana di Canale 5, dal 13 settembre, non prevede più la messa in onda di Forbidden Fruit subito dopo Beautiful.

Al sabato e alla domenica pomeriggio ci sarà spazio per delle puntate speciali de La forza di una donna, la serie turca che sta registrando ascolti in costante aumento.

Mediaset ha scelto di fare affidamento su questo prodotto per trainare al meglio gli appuntamenti del weekend con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, in programma dalle 16:30.

Per Forbidden Fruit proseguirà la messa in onda soltanto nel daytime feriale con le consuete puntate di un'ora previste dalle 14:10 alle 15:10.

Sospesa Innocence, prosegue La ruota della fortuna

Il cambio di programmazione del weekend riguarderà anche l'appuntamento con Innocence, l'altra serie turca che Mediaset ha scelto di lanciare questa estate per assicurare un buon traino a Sarabanda anche nel fine settimana.

La serie, dal 13 settembre, non troverà spazio in palinsesto: le puntate verranno cancellate dal daytime del weekend e rese disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

In access prime time, invece, non è previsto il ritorno di Striscia la notizia a settembre. Si andrà avanti con La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

Il boom Auditel de La ruota della fortuna con Scotti

Questa estate, La ruota della fortuna è stato il programma rivelazione dal punto di vista Auditel per Canale 5.

Il programma ha registrato una media di oltre 4 milioni di spettatori in access prime time, totalizzando uno share compreso tra il 25 e il 27%.

Le puntate più viste hanno superato la soglia dei 4,6 milioni di appassionati arrivando a toccare anche il 29% di share su Canale 5, superando ampiamente Techetechetè trasmesso su Rai 1, fermo sulla soglia dei 2,2 milioni di spettatori e uno share del 14-15%.