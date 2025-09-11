Durante la settima edizione Vip del Grande Fratello (giunta al termine circa due anni fa), il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, è stato piuttosto turbolento: tra le due ex inquiline non sono mancate liti e incomprensioni. Qualcosa però nell'ultimo periodo è cambiato, le due influencer proprio in questi giorni, si sono incontrate a Milano durante un evento mondano frequentato da numerose star del web. In tale occasione, non solo hanno trascorso del tempo insieme, ma hanno anche deciso di immortalare il momento con un selfie pubblicato sui social.

Le incomprensioni avute nella Casa del GF Vip

Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Fiordelisi e Incorvaia è stato tra i più discussi e spigolosi. Le due ex inquiline si sono trovate su fronti opposti: da una parte Antonella, schierata insieme a Nikita Pelizon e al fidanzato di allora Edoardo Donnamaria, dall’altra Micol, sostenuta da Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Nicole Murgia e Sofia Giaele De Donà. La distanza non era solo caratteriale, ma anche di cuore.

Antonella Fiordelisi nella Casa si innamorò di Edoardo Donnamaria, che poco tempo prima di varcare la porta rossa del reality show aveva avuto un flirt con Micol Incorvaia.

Fiordelisi-Incorvaia: l’incontro a Milano e il selfie che chiude il cerchio

A distanza di circa due anni però, tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, è tornato il sereno. La conferma è arrivata da un selfie, poi pubblicato su Instagram, in cui le ex compagne d'avventura gieffine sono apparse sorridenti, durante un evento che si è tenuto a Milano, al quale hanno preso parte diverse celebrità del mondo dello spettacolo.

Non è ancora chiaro se Antonella e Micol decideranno di parlare apertamente di questa rinnovata intesa o se preferiranno lasciare che sia la foto a parlare da sola. Quel che è certo è che l’immagine rappresenta un punto di svolta: due donne che, dopo anni di rivalità televisiva e personale, scelgono di mostrarsi unite e sorridenti, regalando ai loro fan un finale che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Dopo il reality: silenzi, tensioni e un tentativo di chiarimento in radio

La fine del GF Vip 7 non aveva portato immediata distensione tra Antonella e Micol. A differenza del rapporto tra l'ex schermitrice e Oriana Marzoli, che dopo il programma avevano sorpreso tutti diventando amiche, con Micol la distanza era rimasta marcata. Per molto tempo le due non si erano rivolte la parola, limitandosi ad un silenzio che i fan avevano interpretato come segno di un’incompatibilità definitiva. La svolta è arrivata nel novembre 2023, quando Micol, ospite del programma radiofonico Turchesando, aveva raccontato un retroscena significativo: "Quando mi è stato chiesto se fossi disposta a un incontro con Antonella, io risposi di sì. Lei fece un passo verso di me e io ho apprezzato molto questo gesto". Una dichiarazione che aprì uno spiraglio inatteso e che lasciò intendere la possibilità di un futuro chiarimento.