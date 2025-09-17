Cambio programmazione per Forbidden Fruit a partire dal prossimo lunedì 22 settembre, giorno in cui, durante il pomeriggio, tornerà l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi.

La soap opera turca subirà delle modifiche legate alla durata complessiva della messa in onda, la quale verrà ridotta a soli 30 minuti.

Non ci sarà spazio, invece, per eventuali recuperi nel weekend di Canale 5, dato che si è scelto di puntare solo sulla messa in onda de La forza di una donna in prima visione assoluta.

Cambio palinsesto per Forbidden Fruit dal 22 settembre: durata ridotta nel pomeriggio di Canale 5

I telespettatori di Forbidden Fruit dovranno fare i conti con un cambio di palinsesto, a partire dal prossimo lunedì 22 settembre, giorno in cui nella fascia pomeridiana tornerà lo storico appuntamento con Uomini e donne.

Il dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, riprenderà la sua regolare programmazione dalle 14:45 alle 16:10 circa, togliendo spazio alla soap.

Si passerà, quindi, dall'attuale durata di un'ora e mezza a circa 30 minuti di messa in onda quotidiana su Canale 5.

La soap opera Forbidden Fruit non avrà recuperi nel weekend

Una riduzione sostanziale per la serie TV turca che, in questi mesi estivi, ha saputo appassionare milioni di spettatori arrivando a toccare anche punte del 22% di share nel pomeriggio.

Mediaset, però, non ha previsto delle puntate speciali della soap nel fine settimana di Canale 5, per recuperare gli episodi che non saranno più trasmessi nel daytime feriale.

Il sabato pomeriggio, dal prossimo 20 settembre, è previsto solamente il doppio episodio de La forza di una donna in prima visione assoluta: sarà la soap con protagonista Bahar a trainare il talk show di Silvia Toffanin, Verissimo, che, la scorsa settimana, ha debuttato registrando oltre il 22,50% di share.

La crisi sentimentale di Zeynep nei prossimi episodi della soap

Intanto, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Forbidden Fruit rivelano che Zeynep deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con Alihan.

La donna si renderà conto di voler mettere una pietra sopra al passato e di essere disposta a voltare pagina definitivamente, sentendosi ingannata dall'uomo che aveva giurato di amarla e con il quale stava organizzando il matrimonio.

Da quel momento, Zeynep comincerà a guardare Dundar con occhi diversi: tra i due nascerà una conoscenza che, ben presto, porterà la donna ad accettare la proposta di matrimonio che le verrà fatta.

Zeynep si dirà pronta a pronunciare il fatidico sì in chiesa, salvo poi tornare sui suoi passi: nel giorno del matrimonio, infatti, si renderà conto di non poter rinunciare facilmente ad Alihan e tornerà di nuovo da lui.