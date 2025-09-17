Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma giovedì 18 settembre su Rai 1 rivelano che Rosa si mostrerà turbata dalla notizia del matrimonio ormai imminente tra Marcello Barbieri e la contessa Adelaide, al punto da prendere una decisione inaspettata.
Intanto Elvira, a causa delle condizioni precarie di salute del suo bambino, sarà costretta ad assentarsi spesso dal negozio mettendo in difficoltà Irene, al punto che si ritroverà a dover guardarsi intorno per poter trovare una nuova venere da inserire nel team.
Rosa turbata per le nozze di Marcello Barbieri: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 18 settembre
La notizia del matrimonio tra Adelaide e Marcello coglierà di sorpresa le veneri del Paradiso delle signore, le quali si mostreranno particolarmente entusiaste di prendere parte all'evento.
Situazione diversa per Rosa che, dopo aver appreso la lieta novella, si mostrerà particolarmente scossa e agitata: il matrimonio di Marcello la turberà, al punto che la ragazza prenderà una decisione che si preannuncia inaspettata, di cui non si conoscono ulteriori dettagli in merito.
Intanto, però, per Rosa arriverà anche il momento di pensare alla pubblicazione del suo primo romanzo: la presentazione ufficiale avverrà proprio all'interno del grande magazzino milanese.
Tra Rosa e Marcello c'era stato un bacio nella passata stagione della soap
Nelle puntate della passata stagione de Il Paradiso delle signore, tra Rosa e Marcello c'era stato un momento di passione travolgente.
Complice l'assenza da Milano della contessa, Barbieri si lasciò andare a un bacio appassionato con la giornalista, finendo per metterla in crisi.
Rosa, il giorno successivo, scelse di andare via dall'abitazione condivisa fino a quel momento con Marcello per evitare ulteriori situazioni imbarazzanti, dopodiché preferì lasciare Milano per un po' di tempo e allontanarsi da tutti.
Elvira si assenta dal Paradiso, Irene è alla ricerca di una nuova venere
Le anticipazioni della puntata della soap del 18 settembre, inoltre, rivelano che Elvira continuerà a essere in ansia per le condizioni di salute del piccolo Andrea Maria e si ritroverà costretta a dover assentarsi con frequenza dal grande magazzino milanese.
Tale situazione metterà Irene in difficoltà: la capocommessa deciderà di mettersi alla ricerca di una nuova venere da inserire nel team e, su suggerimento di Agata, proverà a mettersi in contatto con Caterina, sfruttando la presenza di suo padre Fulvio Rinaldi all'interno del negozio per poter incontrarla al più presto e proporle di fare questa prova come commessa.