Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel fine settimana del 13 e 14 settembre 2025. L'appuntamento con la soap opera Net turca che sta appassionando gli spettatori della rete ammiraglia non sarà più trasmesso al sabato e alla domenica pomeriggio, così come è accaduto il 6 e 7 settembre.

Mediaset ha scelto di cancellare l'appuntamento del weekend per puntare sulla messa in onda de La forza di una donna, l'altra serie turca che questa estate ha registrato buoni numeri arrivando anche al 25% di share.

Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel weekend del 13 e 14 settembre 2025

Il pomeriggio del fine settimana di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dal 13 e 14 settembre, complice il ritorno in video di Verissimo, il talk show pomeridiano condotto da Silvia Toffanin che anche quest'anno punterà sulle interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv.

A farne le spese saranno gli episodi inediti di Forbidden Fruit, la serie turca che questa estate ha debuttato in prima visione assoluta su Canale 5, registrando fin dal primo momento degli ottimi numeri, con picchi superiori ai 2,1 milioni di spettatori e oltre il 21% di share.

Mediaset sospende Forbidden Fruit e punta su La forza di una donna nel fine settimana

La messa in onda di Forbidden Fruit, durante la scorsa settimana, è stata posizionata anche nel fine settimana di Canale 5 con episodi trasmessi dalle 14:30 alle 15:30 circa.

Da questa settimana, però, Mediaset ha scelto di cancellare l'appuntamento del fine settimana con la soap opera nella fascia del sabato e della domenica pomeriggio.

Il daytime pomeridiano del fine settimana subirà delle sostanziali variazioni, con l'ingresso in scena de La forza di una donna, che non sarà più trasmessa solo nel daytime feriale.

La serie turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp, infatti, verrà trasmessa anche al sabato e alla domenica pomeriggio con un doppio episodio che andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30 circa.

Questa sarà la collocazione nel palinsesto del 13 e 14 settembre, dopodiché a seguire debutterà la nuova stagione di Verissimo.

Zeynep volta pagina nelle nuove puntate della soap opera

Intanto, le anticipazioni turche dei prossimi episodi della soap rivelano che Zeynep deciderà di chiudere la sua relazione con Alihan e si dirà pronta a voltare pagina dopo aver appreso la notizia delle sue nozze con Ender.

La donna, quindi, deciderà di accettare il corteggiamento da parte di Dundar fino ad arrivare alla fatidica proposta di matrimonio, con la quale si dirà pronta a pronunciare il sì per lasciarsi alle spalle il suo passato sentimentale.