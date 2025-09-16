Negli episodi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Caner scoprirà che Emir è stato accusato di furto a causa di un piano architettato da Gulten ed Ender. A quel punto deciderà di interrompere i rapporti con la sorella, stanco della sua cattiveria.

Emir finisce nella trappola di Gulten

Emir capirà di non essere abbastanza ricco per stare al fianco di Lila. Romperà la relazione con lei per poi concentrare la sua attenzione su un'impiegata di nome Gulten. Quest'ultima accetterà il corteggiamento di Emir, ma poi si renderà protagonista di un brutto gesto, a quanto pare su ordine di Ender.

Durante una colazione, l'uomo metterà la sua giacca sulle spalle di Gulten per poi allontanarsi per un breve periodo. In questa circostanza, un’amica della ragazza nasconderà un’ingente somma di denaro nella tasca della giacca di Emir per farlo passare da ladro.

Gulten informerà subito Alihan che il giovane le ha rubato dei soldi. Lo licenzierà, nonostante non creda alle parole della donna. Alihan inviterà Zeynep a fare un'indagine, anche se l'impresa si rivelerà molto difficile a causa dell'assenza di registrazioni del momento.

Caner chiude i rapporti con Ender

Caner ed Emir offriranno del denaro a Gulten per spingerla a parlare, così la donna dirà di aver inscenato il furto su ordine di Ender.

Caner andrà su tutte le furie, soprattutto quando avrà la conferma di quanto fatto dalla sorella. Il ragazzo chiuderà ogni rapporto con Ender, che si dirà innocente. Ender non avrà tutti i torti, visto che è stata vittima di una trappola ordita da Yildiz.

Quest’ultima è arrabbiata con Ender perché, a causa sua, ha litigato con Zeynep. Ender ha rivelato a Irem che Yildiz ha provocato la fine della sua storia con Hakan e Irem non ha esitato a raccontarlo alla cugina. Per questo Zeynep si è arrabbiata con Yildiz.

Halit ha scoperto che i suoi gioielli sono falsi

Negli appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda a metà settembre su Canale 5, Halit Argun ha chiamato dei periti assicurativi per valutare gli oggetti di valore presenti nella sua cassaforte.

L'uomo ha scoperto alcuni gioielli fossero falsi e per questo ha voluto indagare. La telecamera interna della cassaforte è stata manomessa, come confermato da un tecnico, che l'ha messo in guardia sul personale domestico. Halit, a questo punto, ha licenziato tutto lo staff. Aysel ha minacciato Yildiz di raccontare ad Argun tutto quello che sapeva su di lei. La donna ha chiesto aiuto a Kemal per trovare un modo per scagionare la cameriera.