Nei nuovi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Alihan Taşdemir (Onur Tuna) si riconcilierà con Halit Argun (Talat Bulut), appena scoprirà che non è stato lui a far finire il matrimonio dei suoi genitori. Inoltre, l'imprenditore vorrà divorziare da Ender Çelebi (Şevval Sam).

Halit apprende del decesso del suo ex socio Tuncer

Ben presto, Alihan convolerà a nozze in segreto con Ender, per vendicarsi di Halit, con la convinzione che abbia avuto una tresca clandestina con la sua defunta madre Fusun in passato. Appena scoprirà che i due vogliono prendere il comando della sua azienda, Halit si alleerà con l'ex moglie Zerrin (Nilgün Türksever) e Zeynep (Sevda Erginci), rimasti parecchio deluse dal comportamento di Alihan.

Alla fine, Argun verrà a sapere la ragione per cui Alihan ha iniziato a odiarlo all'improvviso. In particolare, la sua ex moglie Zerrin gli dirà che suo fratello crede che sia stato l'amante della loro madre.

Poco dopo, Halit apprenderà del decesso del suo ex socio Tuncer. Grazie agli incontri tra Argun e la neo-vedova, emergerà che Tuncer aveva lo stesso identico orologio che Erim ha ricevuto come regalo di compleanno dal padre. A quel punto, Halit farà recapitare un pacco ad Alihan contenente i due orologi con l'incisione della data di fondazione della sua società con Tuncer in passato.

Alihan chiede scusa ad Halit e cerca di farsi perdonare da Zeynep

Alihan non perderà tempo per chiedere spiegazioni ad Halit, visto che si presenterà del suo ufficio per scoprire la verità sulla separazione dei suoi genitori una volta per tutte.

Messo alle strette, Halit rivelerà ad Alihan che in realtà la sua defunta madre Fusun aveva intrapreso una relazione segreta con il suo ex socio Tuncer.

Dopo essersi scusato con Argun, gli assicurerà di voler mettere fine al più presto al suo matrimonio di interesse con la sua ex moglie Ender. A quel punto, Alihan tenterà di farsi perdonare dall'ex fidanzata Zeynep, la quale continuerà a fargli credere di essere fidanzata con Dundar (Erdem Kaynarca), il proprietario di un negozio di automobili.

Ender ha chiesto ad Alihan di sposarla

Nelle precedenti puntate, dopo essersi alleato con Kemal con l'obiettivo di distruggere l'ex marito Halit, Ender si è resa conto di avere un alleato migliore. Tutto ha avuto inizio, quando la donna ha scoperto che Alihan stava tramando contro Halit, per averle fatto recapitare un pacco contenente del materiale compromettente su Yildiz.

A quel punto, Ender si è presentato nell'ufficio di Alihan e gli ha comunicato di essere disposta ad affidargli il 5% delle quote dell'azienda di suo figlio Erim, ma in cambio gli ha chiesto di diventare suo marito.