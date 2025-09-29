Gli spoiler della soap opera turca Forbidden fruit promettono svolte inaspettate. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) litigherà con Halit a causa degli amici di Erim e deciderà di rifugiarsi a Sapanca, dove farà la sua ricomparsa Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu), rischiando di compromettere tutto. Nel frattempo, Halit cercherà di raggiungerla per convincerla a tornare a casa.

Anche tra Ender e Alihan la tensione sarà alle stelle a causa della convivenza forzata. Dundar, intenzionato a scusarsi con Zeynep, si presenterà da lei, ma uno scherzo di Emir e Caner lo spaventerà a tal punto da fargli estrarre una pistola.

Yildiz in fuga da Halit: a Sapanca riappare Kemal

Dundar penserà di scusarsi con Zeynep e si recherà a casa sua, ignaro però che Emir e Caner si troveranno già lì per fargli uno scherzo: i due, con il volto coperto, lo spaventeranno a tal punto da spingerlo ad estrarre la pistola, credendo di trovarsi in pericolo.

Nel frattempo, tra Yildiz e Halit nascerà una discussione a causa di alcune divergenze di opinione sugli amici di Erim. Scossa dalla lite, Yildiz sentirà il bisogno di staccare la spina e per questo motivo si rifugerà per un po’ a Sapanca. Halit cercherà di raggiungere Yildiz per convincerla a tornare a casa, ma nel frattempo la donna riceverà la visita di Kemal. I due rischieranno persino di essere scoperti.

Ender e Alihan sotto lo stesso tetto: tensione alle stelle

Yildiz andrà a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e, una volta uscite insieme, noteranno la presenza di Lila. La ragazza dirà di essere lì per incontrare suo zio, ma in realtà vorrà parlare con Emir per informarlo che sua madre, Zerrin, li ha invitati a cena. La notizia li metterà in agitazione, temendo che le bugie raccontate in passato vengano a galla.

Nel frattempo, Zehra si avvicinerà sempre di più a Kemal, mentre Erim continuerà a scontrarsi sia con alcuni compagni di scuola che con suo padre. Tra Ender e Alihan, invece, il clima sarà tutt’altro che sereno: la convivenza forzata metterà a dura prova la pazienza dell’uomo.

Yildiz sotto pressione: tra delusioni amorose e un segreto pronto a esplodere

Yildiz inizierà a sentirsi sempre più insoddisfatta della sua relazione con Halit, soprattutto a causa del suo atteggiamento oppressivo: l’uomo continuerà a controllarla dal punto di vista economico e coglierà ogni occasione per rimproverarla. Yildiz, però, nasconde un segreto importante che, se venisse alla luce, potrebbe mandare in frantumi tutto ciò che ha costruito. Per questo, sarà costretta a pensare a soluzioni drastiche.

Eda Ece: il successo televisivo con Yildiz, la famiglia e il brand di moda

Eda Ece, nata il 20 giugno 1990 a Uzunalioglu, in Turchia, è diventata una delle attrici più amate grazie al ruolo di Yildiz Yilmaz nella soap turca Forbidden fruit.

La sua carriera è iniziata a soli 12 anni, diventando una delle attrici più apprezzate nel panorama televisivo e cinematografico turco. Oltre al successo professionale, la sua vita privata è seguita con grande interesse dai fan: Eda è molto attiva sui social media, soprattutto su Instagram, dove conta oltre 8 milioni di follower. Qui condivide momenti della sua quotidianità, intrecciando il lavoro con la sfera personale.

L'attrice è sposata con Bugrahan Tuncer, un giocatore professionista di pallacanestro, con cui ha recentemente avuto la loro prima figlia, Mina Ipek, nata il 4 aprile 2024. La maternità ha aperto per lei un nuovo capitolo di vita, che condivide spesso con i suoi follower, mostrando un lato più intimo e familiare.

Inoltre, Eda è anche un’imprenditrice di successo: è la fondatrice del brand di abbigliamento Jaya, che riflette il suo stile unico e la sua personalità dinamica, riscuotendo grande apprezzamento nel mondo della moda.