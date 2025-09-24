Shaila Gatta, ex velina di Striscia La Notizia e concorrente del Grande Fratello, ha rilasciato un'intervista a Novella 2000. Durante la chiacchierata ai microfoni del settimanale, la ballerina ha ripercorso le tappe del percorso svolto all'interno della Casa più famosa d’Italia, parlando delle emozioni vissute e delle difficoltà affrontate. “È stata un’esperienza unica, con lati belli e brutti. Ringrazio la produzione per avermi scelta, ma non lo rifarei" ha affermato.

Autenticità e rapporti nella Casa

Il percorso di Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello è stato intenso e allo stesso tempo piuttosto turbolento.

La ballerina riguardo l'esperienza vissuta nel reality ha rivelato: "Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo, e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara. Non rifarei il GF perché si mettono in stand-by sei mesi della propria vita". La ballerina ha poi aggiunto: "Per quanto il pubblico possa vedere soltanto la parte positiva, sotto il punto di vista psicologico è un percorso molto duro".

Fuori dalla casa più spiata d'Italia, alcuni legami hanno resistito. La ballerina ha dichiarato di sentirsi ancora con Ilaria Galassi e Yulia Bruschi, due compagne d'avventura con lei quali ha condiviso momenti autentici.

Shaila Gatta: 'Ora l’amore è per me stessa'

Sul fronte sentimentale, Shaila Gatta ha voluto chiarire la sua situazione attuale: al momento non c’è un compagno al suo fianco. Con ironia ha detto che, se dovesse incontrare Cupido, cambierebbe strada. Al di là delle battute, oggi si definisce single e focalizzata solo su sé stessa e sui suoi progetti.

La ballerina ha rivelato di volersi concentrare sull'aspetto professionale: “C’è l’amore per me stessa. Ora mi dedico solo al lavoro e ai miei sogni”.

Il futuro in tv e il sogno del varietà

Ai tanti fan che attendono di rivederla presto in televisione, Shaila Gatta ha risposto: "C'è una cosa in ballo, un programma che mi vedrà protagonista, ma non ne posso ancora parlare".

L'ex velina di Striscia La Notizia durante l'intervista a Novella 2000 ha inoltre rivelato che le piacerebbe molto riportare il varietà in Tv: "Sarebbe una cosa meravigliosa".

Un bilancio tra passato e futuro

Tra ricordi dolci e amari del Grande Fratello, nuove amicizie e sogni da realizzare, Shaila Gatta è parsa determinata, pronta a prendersi lo spazio che merita in televisione e nel mondo dello spettacolo. Se da un lato il reality le ha insegnato quanto sia difficile esporsi così a lungo davanti al pubblico, dall’altro le ha dato maggiore consapevolezza di sé.

La ballerina oggi appare serena e concentrata sul presente, senza rimpianti ma con la voglia di costruire nuove opportunità e guardare con ottimismo al futuro.