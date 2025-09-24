Matteo Jonas Pepe non sarà un concorrente del Grande Fratello. Nella serata di martedì 23 settembre, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riportato la notizia sul proprio account Instagram ma non ha fornito le motivazioni. Intanto il video di presentazione del modello è stato rimosso da tutte le piattaforme social ufficiali del reality: a oggi non è chiaro se la decisione sia stata presa dallo stesso Pepe o invece da parte della produzione.

Jonas Pepe: dall'annuncio alla mancata partecipazione

La settimana scorsa, Simona Ventura aveva diffuso sui canali ufficiali del GF il video di presentazione di Matteo Jonas Pepe come uno dei concorrenti della nuova edizione del reality.

Nella serata del 23 settembre, però, il video è stato rimosso da ogni piattaforma ufficiale collegata al reality show e anche l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha parlato di "ingresso saltato".

Al momento non è chiaro quali siano le ragioni della mancata partecipazione di Pepe. Potrebbe ad esempio trattarsi di una decisione presa direttamente dallo stesso Matteo Jonas, oppure potrebbe essere una scelta della produzione del reality, da parte della quale comunque per il momento non arrivano commenti ufficiali.

Il profilo di Matteo Jonas Pepe

Nel video di presentazione al GF, Simona Ventura aveva descritto Matteo Jonas Pepe come una persona che non si arrende mai. Per anni il giovane classe 2001 ha cercato la fortuna all'estero, fino a quando ha deciso di tornare in Italia e si è iscritto all'università, precisamente alla facoltà di scienze politiche a Roma, città dove è nato.

Sta inoltre frequentando un corso di recitazione presso la Act school Nicola Donno

Lavora inoltre come modello, attività che lo ha portato a collaborare con diversi brand famosi ed è pure un'amante delle arti marziali.

I commenti dei telespettatori del Grande Fratello

Su X intanto diversi utenti hanno commentato il mancato ingresso di Jonas Pepe: "Sono curiosa di sapere se è lui che si è ritirato per evitare la figuraccia o se è stato messo nella black list da parte degli autori".

Sempre in queste ore intanto non mancano i commenti social riguardo ad altri aspetti di questa nuova edizione del reality: "Che spiraglio di luce vedere Simona Ventura nella sezione di Mediaset Infinity dedicata al GF", ha scritto soddisfatto un utente. Un altro si è invece soffermato su uno dei concorrenti: "Ho visto la presentazione di Omer, non vedo l'ora di seguirlo 24 ore su 24".