L'appuntamento con la soap TV Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 venerdì 26 settembre, vedrà al centro dell'attenzione la perfida Ender che, per ferire deliberatamente Zeynep, convocherà una conferenza stampa per vantarsi del suo matrimonio con Alihan. La madre di Erim non esiterà ad inventarsi bugie, pur di far credere al mondo intero e soprattutto a Zeynep, che la relazione con Alihan è frutto dell'amore. Parole che feriranno nel profondo la neo codirettrice della Falcon Airlines.

Ender alla stampa: 'Io e Alihan ci amiamo'

Il matrimonio tra Alihan ed Ender continuerà a creare non poche tensioni tra i protagonisti della soap Tv turca.

Come noto, Erim non vorrà più né sentire nè vedere la madre mentre Zeynep cercherà, in qualche modo, di andare avanti, buttandosi a capofitto nel lavoro. Per lei, però, non sarà facile non pensare a quanto accaduto con Ender che continuerà a stuzzicarla. La moglie di Alihan si farà intervistare per una nota rivista, proprio negli uffici della Falcon Airlines e Zeynep sarà costretta ad ascoltare le sue parole. Ender non farà altro che vantarsi del suo matrimonio con Alihan, ribadendo alla giornalista: " Io e mio marito ci amiamo e ci siamo sposati per amore ".

Zeynep ferita alle parole di Ender: anticipazioni del 26 settembre

La donna dipingerà un quadro idilliaco della sua relazione con Tasdemir ma ciò che dirà sarà solo bugie e storie inventate.

Il tutto per ferire deliberatamente Zeynep, la quale cercherà di mantenere il più possibile la calma, anche se le parole della rivale la colpiranno nel profondo. A cercare di confortare la ragazza ci sarà Hakan, il quale si avvicinerà a lei dicendole di non credere a tutto ciò che dice Ender. Nel frattempo, Durdan si presenterà dinanzi all'ingresso della Falcon Airlines con diverse vetture da far visionare a Zeynep e lo farà per scusarsi di come lui l'ha trattata solo poche ore prima. Vedendo che l'uomo è armato, Alihan si preoccuperà per Zeynep ma lei metterà in chiaro con l'ex fidanzato che questi non sono certo affari suoi.

Il punto sul personaggio di Ender in Forbidden Fruit

Interpretato dall'attrice Sevval Sam, il personaggio di Ender Celebi ricopre un ruolo centrale nelle trame di Forbidden Fruit.

Donna dal carattere forte e deciso, Ender è disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Dopo essere stata lasciata da Halit che le ha preferito la giovane Yildiz, Ender ha messo in atto vari piani per distruggere il matrimonio del suo ex marito. Sino ad ora non ci è riuscita ma ha sferrato un duro colpo ad Halit nel momento in cui si è alleata con Alihan per sottrarre ad Argun la maggioranza delle azioni della Falcon Airlines.