Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre rivelano che Rosa verrà travolta dal successo del suo nuovo libro, tanto che Roberto deciderà di proporle un nuovo progetto.
La richiesta di Landi, però, finirà per metterla in seria difficoltà, costringendola a una scelta particolarmente complicata.
Intanto, Elvira continuerà a essere scossa per le condizioni di salute precarie del suo bambino, mentre Adelaide ufficializzerà il suo imminente matrimonio con Marcello organizzando un ricevimento a Villa Guarnieri.
Rosa fa una scelta difficile: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 settembre
Rosa, dopo il suo ritorno a Milano, presenterà il suo primo romanzo. Le reazioni saranno estremamente positive e il libro della giornalista si rivelerà un grande successo.
Roberto Landi, sulla scia di questo trionfo ottenuto alla presentazione ufficiale del libro, proporrà subito a Rosa di accettare una nuova proposta lavorativa, che la vedrà protagonista in prima persona.
Tale offerta, però, metterà Rosa a dura prova: per lei arriverà il momento di dover fare una scelta difficile e spinosa.
Di cosa si tratta? Al momento, le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito a questa decisione che dovrà prendere la giornalista.
Elvira scossa, Tancredi ritorna a Milano
Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Elvira sarà sempre più turbata dalle condizioni di salute precarie del suo bambino.
La tosse del piccolo Andrea Maria non accennerà a placarsi, al punto che Elvira e Salvo cominceranno a essere seriamente preoccupati, temendo che possa esserci qualcosa di grave alla base di questo problema di salute.
Tancredi, invece, tornerà a Milano dopo un periodo di assenza e finirà per stupire il gruppo della Galleria Milano Moda con un gesto inaspettato.
Elvira aveva scelto di ritornare a lavorare al Paradiso delle signore
Negli episodi precedenti della soap opera pomeridiana di Rai 1, Elvira aveva scelto di tornare al suo impiego professionale all'interno del Paradiso delle signore, dopo che per diversi mesi si era dedicata solo al piccolo Andrea Maria.
Salvo aveva appoggiato la sua decisione, complice anche la presenza dei genitori di Elvira, che si sono presi cura del bambino in loro assenza.
Ben presto, però, la presenza dei suoceri è diventata particolarmente ingombrante in casa, al punto da far perdere la pazienza a Salvo, stufo del loro modo di fare.