La nuova stagione de Il Paradiso delle signore promette grandi colpi di scena e sorprese, tra cui l'uscita di scena definitiva di Salvatore Amato dal cast della serie televisiva.

È stato Emanuel Caserio che, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha annunciato la scelta di interrompere la sua collaborazione con il cast della soap opera, per intraprendere nuovi percorsi professionali.

Nel corso della decima stagione, invece, il pubblico avrà modo di ritrovare Tancredi di Sant'Erasmo, pronto a rientrare in azione dopo un periodo di assenza.

Chi torna e chi va via da Il Paradiso delle signore 10: l'uscita di scena di Salvo Amato

Le nuove puntate della soap opera pomeridiana vedranno Salvatore ed Elvira, inizialmente, al centro dell'attenzione per i problemi di salute legati al piccolo Andrea Maria. La tosse persistente finirà per allarmarli e metterli in crisi, costringendoli a dover dedicare anima e corpo alla salute del neonato.

Ben presto, però, si arriverà all'uscita di scena definitiva di Salvatore Amato dal cast: il barista, infatti, lascerà Milano e il suo incarico professionale. Consegnerà la gestione del bar nelle mani di Ciro Puglisi, da tempo diventato il suo braccio destro.

A confermare l'uscita di scena di Salvatore Amato dal cast è stato proprio l'attore Emanuel Caserio che, sul suo profilo social, ha confermato che questa sarà la sua ultima stagione nel cast de Il Paradiso delle signore.

Un addio dettato dall'esigenza dell'attore di poter intraprendere nuove strade professionali e di rimettersi in gioco dopo che, per diversi anni, ha dato tutto se stesso nei panni di Salvatore.

Il ritorno di Tancredi Di Sant'Erasmo nella soap

Ma nel cast de Il Paradiso delle signore 10 sono previsti anche dei ritorni, tra cui quello di Tancredi di Sant'Erasmo, interpretato dall'attore Flavio Parenti.

Assente nelle prime puntate, Tancredi rimetterà piede a Milano nella settimana che va dal 15 al 19 settembre, mostrandosi al pubblico come un uomo cambiato e pentito del male causato al team del Paradiso durante l'ultima sfilata della scorsa stagione.

Nessuna notizia certa, invece, su un eventuale cameo di Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti.

Tancredi aveva giocato sporco contro Il Paradiso delle signore

Nella passata stagione della soap opera, Tancredi aveva cercato di rovinare il lavoro del Paradiso assumendo una spia che aveva ricevuto il compito di intercettare tutte le novità della nuova collezione.

Grazie a questo stratagemma, Tancredi riuscì a creare lo stesso abito di punta della collezione di Botteri e lo presentò come un capo esclusivo della Galleria Milano Moda, finendo per suscitare grande scalpore nel team del Paradiso, fino ad arrivare alla scoperta dell'inganno.