Cambio di programmazione per La forza di una donna da martedì 9 settembre 2025. L'appuntamento con la soap turca proseguirà nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, ma con alcune variazioni rispetto alla puntata andata in onda lunedì 8 settembre.
La serie avrà una durata più breve e partirà intorno alle 15:45, per poi lasciare spazio all'appuntamento con il talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.
Cambio di programmazione per La forza di una donna dal 9 settembre
Il pomeriggio di Canale 5 subirà nuove variazioni di palinsesto dal 9 settembre, che riguarderanno gli appuntamenti con le soap turche.
A partire da questo pomeriggio, le puntate di Forbidden Fruit avranno una durata maggiore nella fascia pomeridiana: la soap opera sarà trasmessa dalle 14:15 alle 15:45 circa, togliendo spazio a La forza di una donna.
A differenza di quanto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 settembre, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar non partirà alle 15:15.
La soap La forza di una donna slitta e dura meno nel daytime feriale di Canale 5
Le nuove puntate de La forza di una donna saranno trasmesse dalle 15:45 alle 16:45, prima di lasciare spazio al talk show informativo di Nuzzi.
Questa sarà la collocazione della soap opera per tutto il daytime feriale di Canale 5, dopodiché un'altra novità riguarderà anche il debutto nel pomeriggio del fine settimana.
Al sabato e alla domenica pomeriggio, dal 13 settembre, andranno in onda puntate doppie de La forza di una donna: l'orario di messa in onda, però, subirà delle modifiche, visto che l'appuntamento sarà in programma dalle 14:30 alle 16:30, prima del talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
Il ritorno di Sarp sconvolge Bahar e i suoi figli nelle prossime puntate
Modifiche di programmazione che arrivano con l'inizio della seconda stagione de La forza di una donna, che si preannuncia densa di colpi di scena.
Le anticipazioni della soap rivelano che per Bahar arriverà il momento di affrontare il ritorno in città di suo marito Sarp, che per tutti questi anni ha creduto morto.
Un ritorno che si preannuncia sconvolgente per lei e per i suoi due figli, costretti a dover stravolgere la loro vita, ma felici di poter riaccogliere Sarp.
Un duro colpo anche per Arif che, nel giro di poco tempo, vedrà svanire per sempre il sogno di poter costruire una storia d'amore e la sua vita al fianco dell'amata Bahar