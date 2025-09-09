La decima stagione de Il Paradiso delle signore è iniziata lunedì 8 settembre e, nelle prossime puntate in onda su Rai 1, i telespettatori dovranno dire addio alla famiglia Amato. Salvatore, infatti, deciderà di lasciare Milano insieme a sua moglie Elvira e al piccolo Andrea, a causa dei continui contrasti e delle interferenze dei suoceri, Luisa e Andrea Gallo. Il produttore Giannandrea Pecorelli ha rivelato che è stato Emanuel Caserio a scegliere di abbandonare il cast. Prima di partire, Salvatore pronuncerà un discorso commovente dedicato ad Armando.

Salvatore non sopporta più i suoceri

Da qualche giorno è ufficiale la notizia dell’uscita di scena di Salvatore Amato. Il produttore de Il Paradiso delle signore, Giannandrea Pecorelli, ha confermato le voci che già circolavano online sull’addio del barista del Gran Caffè Amato. La decisione di Salvatore di lasciare Milano sarà motivata dalle continue intromissioni dei suoceri nella gestione della sua famiglia. Già nella prima puntata, andata in onda lunedì 8 settembre, si sono notati alcuni screzi, e lo stesso Amato si è lamentato con gli amici al bar della presenza costante di Luisa e Andrea Gallo nella sua vita.

Salvatore lascia Milano e fa un discorso su Armando

Nel frattempo, sono emersi ulteriori dettagli sull’uscita di scena di Salvo.

Prima di salutare i suoi amici, Amato renderà omaggio ad Armando Ferraris con un ricordo speciale e commovente. Va ricordato che Armando è stato per anni una figura centrale all’interno de Il Paradiso delle signore, rappresentando un amico e confidente per molti protagonisti. Il personaggio del magazziniere è stato interpretato da Pietro Genuardi, attore scomparso nel mese di marzo a causa di una malattia. Inoltre, è importante sottolineare che Emanuel Caserio, interprete di Salvatore, ha scelto personalmente di lasciare il cast, come confermato dal produttore Giannandrea Pecorelli in un’intervista. Nell’ultima scena, Salvo saluterà tutti e si allontanerà tenendo per mano Elvira. La sua battuta finale è stata condivisa da Caserio sul suo profilo Instagram.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Salvatore non tollera più Luisa e Andrea Gallo

Nelle precedenti puntate dells soap andate in onda su Rai 1, Salvatore ed Elvira sono diventati genitori e, nella nuova routine familiare, la famiglia Gallo ha assunto un ruolo sempre più centrale. Il giovane Amato ha percepito numerose intromissioni da parte dei suoceri, in particolare da Luisa, che ha imposto regole precise su come prendersi cura al meglio del piccolo Andrea. A complicare ulteriormente la situazione, Andrea Gallo, padre di Elvira, ha voluto che il cugino di sua figlia, un ragazzo devoto e rispettabile, fosse il padrino del battesimo del nipote, nonostante i ragazzi avessero già scelto Marcello Barbieri. Questo ha generato una discussione a tavola tra Elvira e la sua famiglia.