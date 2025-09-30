Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste durante il mese di ottobre su Rai 1 rivelano che Marcello continuerà a mostrarsi falso e bugiardo nei confronti della sua compagna Adelaide, dato che le nasconderà di aver vissuto dei momenti di tenerezza con Rosa.

E, proprio la giornalista, dopo aver appreso che Marcello ha proposto ad Adelaide di andare a convivere in un attico tutto per loro, resterà a dir poco scossa e sconvolta, mostrandosi fortemente delusa.

Marcello falso e bugiardo: anticipazioni Il Paradiso delle signore ottobre

Dopo il momento di tenerezza vissuto in auto, durante il viaggio a Trieste, Marcello preferirà non dire nulla alla contessa Adelaide.

Per la seconda volta, quindi, il ragazzo le nasconderà la verità e come se nulla fosse accaduto le farà una nuova proposta dopo il matrimonio: andare a convivere insieme, in un attico nel pieno centro di Milano, dove poter stare finalmente da soli e lontani dagli occhi indiscreti di villa Guarnieri.

Adelaide, sempre più innamorata e pronta a pronunciare il fatidico sì con Barbieri, finirà per accettare la proposta e si dirà pronta a lasciare la sua amata Villa, dando la comunicazione ufficiale anche a sua figlia Odile, che resterà interdetta da tale scelta.

Rosa Camilli sconvolta da Marcello Barbieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di ottobre rivelano che tale confusione porterà Odile a sfogarsi con la sua amica Rosa, alla quale svelerà della proposta che ha ricevuto sua mamma da Marcello.

La giornalista resterà a dir poco sconvolta, al tempo stesso, però, dovrà fare finta di nulla per evitare che Odile possa avere dei sospetti in merito al rapporto che ha con Marcello.

Intanto per Salvo ed Elvira arriverà il momento di lasciare Milano: i due hanno scelto di trasferirsi a Sanremo e, prima di andare via, il barista deciderà di vendere le quote societarie della sua amata Caffetteria. Ciro si mostrerà intenzionato ad acquistarle, ma dovrà chiedere un prestito in banca.

Rosa era andata via da Milano per cercare di dimenticare Marcello Barbieri

Negli episodi precedenti della soap Rosa era rientrata a Milano dopo aver trascorso l'estate a Bologna dai suoi genitori.

La ragazza aveva scelto di andare via dopo il bacio appassionato che c'era stato con Marcello, intenzionata a lasciarsi alle spalle ciò che avevano vissuto.

In questo modo credeva di poterlo dimenticare ma, una volta rientrata in città, si è ritrovata a dover fare i conti con quei sentimenti che in realtà non erano mai svaniti del tutto, malgrado la lontananza fisica.