Piril tenterà di farla finita con dei medicinali nelle prossime puntate de La forza di una donna e Bahar Çeşmeli le salverà la vita.

Le anticipazioni rivelano che Sarp rinnegherà i sentimenti per Piril pur di riconquistare Bahar. Per la madre dei gemelli sarà una delusione enorme. Prenderà un flacone di farmaci, pronta a togliersi la vita. Bahar si accorgerà appena in tempo dell'accaduto e correrà ad aiutarla.

Sarp terrà Bahar con sé a tutti i costi

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che presto Bahar si troverà in una situazione piuttosto imbarazzante.

Sarp andrà a rapire lei, Doruk e Nisan per portarli in uno chalet, lontano dalle spie di Nezir. Sarà chiaro sin da subito che Bahar non avrà intenzione di ricostruire la famiglia di un tempo con Sarp, anche perché non avrà idea di quello che gli è successo. A peggiorare le cose sarà l'arrivo di Piril con i gemelli, che metterà Bahar a dura prova. Non sopporterà l'idea di convivere con suo marito e la nuova famiglia, ma soprattutto vedrà Sarp come la fonte di tutti i suoi guai. Quando Bahar saprà che Yeliz è morta la sera del rapimento, perderà le staffe e dirà a Sarp che avrebbe preferito che fosse morto. I litigi tra marito e moglie saranno all'ordine del giorno e Piril assisterà a tutte le discussioni con una forte amarezza.

Si renderà conto che Sarp non ha occhi che per Bahar, anche se lei non ricambierà i suoi sentimenti e lo respingerà più volte. Bahar prenderà i bambini per scappare con Arif in piena notte, ma Sarp riuscirà a costringere Bahar a restare con lui. Vedere suo marito disperato per sua moglie accumulerà in Piril una forte frustrazione.

Sarp spezzerà il cuore a Piril

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, dopo la tentata fuga di Bahar, Sarp le racconterà tutto quello che gli è successo, a partire dal salvataggio in mare da parte di Piril. Bahar inizierà a ridimensionare il suo rancore per Sarp, ma comunque gli ricorderà che è sposato con un'altra donna. "Non ho mai amato Piril", dirà l'uomo gettando sua moglie nel più totale sconforto.

Piril origlierà tutto e si sentirà umiliata, anche perché Sarp proverà a baciare Bahar, che lo respingerà. La madre dei gemelli prenderà un flacone di medicinali per farla finita e solo l'intuizione di Bahar la salverà dalla morte. Quest'ultima noterà la boccetta vuota e correrà in bagno da Piril che sarà in pessime condizioni. Bahar la trascinerà e la costringerà a vomitare, ricordandole che ha due bambini che vivono per lei. Grazie alla sua rivale, la vita di Piril sarà salva, ma la donna sarà ancora molto debole e dovrà restare a letto.

La storia di Sarp e Piril

Nelle puntate in onda in Italia, Piril ha sposato Sarp dopo averlo salvato dal mare. L'uomo era caduto dal traghetto dopo una rissa provocata da Sirin che lo aveva accusato ingiustamente di molestie.

Piril ha salvato la vita a Sarp e lo ha portato a casa sua per curarlo. Quando è arrivato Mert, il suo ex fidanzato, ha pensato che lei avesse un amante e le ha puntato contro la sua arma. Sarp si è sentito in dovere di salvare Piril e l'ha difesa, ma nello scontro è partito un colpo e Mert ha avuto la peggio. Da quel momento Nezir, il padre del ragazzo, ha iniziato a cercare Sarp per togliergli la vita. Piril lo ha aiutato ancora una volta facendogli cambiare identità e proteggendolo grazie a suo padre Suat. Sarp ha provato a mandare degli uomini ad avvisare Bahar di aspettarlo, ma ha saputo che sua moglie e i suoi figli erano morti. A quel punto, l'uomo ha sposato Piril e da lei sono nati due gemelli.