Il Paradiso delle signore anticipa la messa in onda lunedì 22 settembre. La celebre soap ambientata nella Milano degli anni '60 sarà trasmessa in anticipo rispetto al consueto appuntamento. I telespettatori potranno seguire le vicende del grande magazzino a partire dalle 15:30 su Rai 1, anziché dalle 16:00 come di consueto. La variazione è stata stabilita per fare spazio alla trasmissione Tutti a scuola, evento istituzionale che vedrà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurare ufficialmente l'anno scolastico 2025-2026 con il tradizionale discorso in diretta.

Il Paradiso delle signore anticipa per l'evento con il presidente Mattarella

La puntata del 22 settembre inizierà alle 15:30 e si concluderà alle 16:18, anticipando di mezz'ora rispetto all'orario abituale. A seguire, Rai 1 proporrà una breve edizione del TG1, che lascerà poi spazio alla diretta dell'evento Tutti a scuola, in programma fino alle 19:20. La cerimonia si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo Rossini di Napoli e sarà trasmessa in diretta nazionale. Per garantire la regolare programmazione della soap e permettere al pubblico di seguire le vicende dei protagonisti, la rete ha scelto di anticiparne la messa in onda. Gli appassionati dovranno quindi sintonizzarsi prima per non perdere gli sviluppi delle storie ambientate nel settembre 1966.

Modifica di programmazione per Il Paradiso delle signore: il 22 settembre va in onda prima

La decisione di modificare temporaneamente l'orario della soap nasce dalla volontà di dare spazio a un appuntamento istituzionale di rilievo, senza compromettere la continuità della programmazione. Il Paradiso, che continua a registrare ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai 1, tornerà regolarmente nei giorni successivi. L'anticipo del 22 settembre rappresenta dunque un'eccezione, pensata per conciliare informazione e intrattenimento.

Un riepilogo degli episodi andati in onda: Odile e Ettore si sono baciati

Nei recenti episodi della soap trasmessi su Rai 1, Odile ha avuto un incontro professionale al Circolo con un imprenditore, durante il quale è stata notata da Ettore.

Al termine dell'appuntamento, il giovane si è avvicinato e le ha offerto da bere, dando il tramite una sintonia immediata tra i dovuti. La serata si è conclusa con un bacio inaspettato. Poco dopo, Umberto ha presentato a Odile il nuovo stilista scelto per la Galleria Milano Moda, che si è rivelato essere proprio Ettore, lasciando la ragazza visibilmente sorpresa. Nel frattempo, Rosa è tornata a Milano per partecipare al battesimo del figlio di Elvira, assumendo il ruolo di madrina. La nipote di Armando ha preso il posto della signora Puglisi, costretta a rinunciare all'evento a causa di un'improvvisa indisposizione. Per Rosa è stata anche l'occasione di rivedere Marcello: i due si sono incontrati proprio durante la cerimonia del piccolo Andrea.

Successivamente, Barbieri ha fatto visita alla giornalista mentre si trovava a casa dei coniugi Amato per fare da babysitter al bambino. Tra Rosa e Marcello è emerso un evidente imbarazzo, legato al bacio che si erano scambiati prima dell'estate. Inoltre, Barbieri non è riuscito a confessare all'amica di aver chiesto la mano di Adelaide.