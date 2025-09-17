Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek vivrà momenti difficili: dopo aver ritrovato l'intesa con Cihan e ricevuto in dono uno studio di fisioterapia da Tahsin, la giovane avrà un improvviso malore che farà temere una minaccia di aborto.

Melek e Cihan ritrovano l’intesa

Le cose tra Melek e Cihan sembreranno procedere per il meglio. Non solo si ritroveranno dopo tanti fraintendimenti, ma anche la vita della ragazza, a livello professionale, sembrerà riprendersi. Tahsin le farà un bel regalo: uno studio di fisioterapia in cui lei sarà il capo.

Cihan andrà anche a trovarla al lavoro, orgoglioso della sua fidanzata e felice di vederla finalmente realizzata in un progetto tutto suo.

Un amore ancora segreto tra Melek e Cihan

Tuttavia, penseranno che, almeno per il momento, sia meglio mantenere il loro ricongiungimento segreto, visti anche i problemi che ci sono tra Samet e Sumru, anche se si dedicheranno un pomeriggio spensierato tra le vie della Cappadocia, che, purtroppo, potrebbe trasformarsi in qualcosa di drammatico e inaspettato.

Nel pomeriggio aleggerà un’atmosfera leggera, fatta di piccoli scherzi e sorrisi. Melek e Cihan si parleranno con complicità, come se nulla potesse turbare quel momento.

"Non va bene", dirà lei con aria seria, quando Cihan proverà a prenderle la mano.

"Perché non dovrebbe?", risponderà lui, accennando un sorriso. "Ma guarda, ci sono persone", risponderà lei, ma Cihan sarà chiaro: "Ormai questa mano non la lascerò più, sappilo".

"E andrai sempre al lavoro", chiederà lui. "Eh certo che ci andrò. Non starò lì dalla mattina alla sera, ma andrò e mi farò vedere", risponderà Melek. "Quindi sarai al tuo posto", dirà Cihan divertito. "Eh certo. Vedi? Sono il capo. Non sono un grande capo come te, ma anch’io sono il padrone del mio lavoro", risponderà Melek sorridente.

Il malore di Melek e la minaccia di aborto che spaventa Cihan

All’improvviso, però, il sorriso di Melek si spegnerà. Un dolore improvviso la piegherà in due e la leggerezza di poco prima svanirà.

"Che è successo?", esclamerà lui, spaventato. "Niente, non è nulla", proverà a rispondere Melek per tranquillizzarlo, ma subito dopo gemerà ancora. "Melek, stai bene?", chiederà Cihan e lei risponderà: "No, non sto bene. Amore mio, non sto bene". "Va bene, va bene, non avere paura", cercherà di rassicurarla lui. "Tesoro, sta succedendo qualcosa al bambino", dirà Melek preoccupata. "Amore mio, non succederà niente. Andiamo subito", dirà lui prendendola in braccio e stringendola forte, deciso a portarla in ospedale per scongiurare il peggio, anche perché Melek sembra proprio avere una minaccia di aborto.