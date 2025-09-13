Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano momenti di tensione per la contessa. Nella puntata in onda mercoledì 24 settembre alle 16 su Rai 1, Adelaide accuserà Umberto di aver tramato alle sue spalle, chiedendo ad Anselmo Conaro di scrivere un articolo diffamatorio su Marcello. Umberto, da parte sua, si mostrerà indignato per le illazioni della cognata, mentre Fulvio chiederà aiuto a Concetta per sistemare lo scialle rovinato da sua figlia Caterina. Ci sarà spazio anche per le vicende di Matteo, che si avvicinerà a Odile.

Umberto è indignato per le accuse di Adelaide

A Villa Guarnieri si vivranno momenti di grande turbamento a causa della pubblicazione di un articolo diffamatorio su Marcello e sul suo legame con Adelaide. L’intervento di Umberto e Tancredi non sortirà alcun effetto, poiché Anselmo Conaro riuscirà comunque a mandare in stampa il suo pezzo. Ne nasceranno accese discussioni tra la contessa e suo cognato, che romperanno l’armonia familiare. Adelaide, infatti, accuserà Umberto di non aver voluto realmente proteggerla, come le aveva fatto credere. Guarnieri, dal canto suo, sarà indignato per le accuse mosse dalla contessa.

Fulvio chiede a Concetta di modificare lo scialle rovinato da Caterina

Nel frattempo, Marcello cercherà di ridimensionare la difficile situazione, mentre Adelaide sarà pronta a intervenire per salvare il buon nome dei Di Sant’Erasmo.

Umberto, intanto, proverà a risolvere la questione prendendo una decisione. Matteo approfitterà del momento per stare vicino a Odile, che potrà contare anche sulla presenza di Ettore, deciso a distrarla. Fulvio, dispiaciuto per l’errore commesso da sua figlia Caterina, che ha rovinato uno scialle, chiederà aiuto a Concetta per rimediare al danno. La signora Puglisi apporterà una modifica al capo, permettendo a Caterina di venderlo: per la giovane Rinaldi sarà la sua prima vendita a Il Paradiso delle signore. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, alle prese con un problema alla mano, conseguenza della sparatoria avvenuta a maggio, in cui è rimasto ferito al braccio. Il dottor Proietti si mostrerà fiducioso, sperando di guarire al più presto, ma continuerà a nascondere a Marta le sue reali condizioni di salute.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto ha baciato Adelaide

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, Umberto ha scoperto che Adelaide ha accettato la proposta di matrimonio di Marcello. Deluso dalla rivelazione della contessa, Guarnieri le ha dichiarato il suo amore, arrivando a rubarle un bacio. Adelaide, però, non ha gradito il gesto del cognato e ha ribadito la sua intenzione di sposare al più presto Barbieri.