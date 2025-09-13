Cambio programmazione tv Mediaset nella settimana che va dal 22 al 28 settembre con delle novità riguardanti l'appuntamento con La forza di una donna. La soap opera turca che continua ad appassionare gli spettatori di Canale 5 sarà sospesa dalla domenica pomeriggio per lasciare spazio al ritorno di Amici 25.

In prime time, invece, è previsto un secondo appuntamento speciale con Temptation Island e poi, condotto da Filippo Bisciglia.

La forza di una donna sospesa di domenica pomeriggio: cambio palinsesto Mediaset 22-28 settembre

L'appuntamento con La forza di una donna subirà delle nuove variazioni di palinsesto dal 22 settembre sia nel daytime feriale che in quello del fine settimana di Canale 5.

Le nuove puntate, dal lunedì al venerdì pomeriggio, saranno trasmesse dalle 16:10 alle 17:00, subito dopo Uomini e donne e prima di Dentro la notizia, il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi che quest'anno ha preso ufficialmente il posto di Pomeriggio 5 nel daytime del pomeriggio.

La soap è confermata poi al sabato pomeriggio con la consueta puntata speciale di due ore prevista dalle 14:30 alle 16:30 circa mentre risulta sospesa di domenica pomeriggio.

Dal 28 settembre, infatti, ci sarà spazio per il ritorno di Amici 25, il talent show condotto da Maria De Filippi previsto dalle 14 alle 16:30.

Ci sarà una nuova puntata speciale di Temptation Island nel prime time di Canale 5

Novità anche nel prime time del lunedì, dove il 22 settembre ci sarà spazio per una nuova puntata di Temptation Island e poi.

Il reality show prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso con un nuovo appuntamento speciale in cui verrà raccontato al pubblico come si sono evolute le vicende dei vari protagonisti dell'ultima edizione.

Dal lunedì successivo, invece, spazio alla nuova edizione del Grande Fratello: il reality show di Canale 5 sarà condotto da Simona Ventura e quest'anno è prevista solo la partecipazione di concorrenti nip, sconosciuti al pubblico.

Il successo Auditel dell'ultima edizione estiva di Temptation Island su Canale 5

L'ultima edizione di Temptation Island ha registrato ascolti eccezionali nel prime time estivo della rete ammiraglia Mediaset.

Il reality show ha registrato una media complessiva di oltre 4,2 milioni di spettatori pari al 26% di share, toccando picchi di ben 4,6 milioni di fedelissimi con le puntate finali.

Nonostante il boom Auditel, però, si è scelto di non produrre una nuova edizione del reality show nella stagione autunnale, preferendo concentrarsi sul Grande Fratello, di cui dovrebbero realizzare anche una nuova edizione Vip per i primi mesi del 2026.