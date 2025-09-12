Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore preannunciano momenti difficili per la contessa e il suo compagno. Nelle puntate in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre alle ore 16 su Rai 1, il giornalista Anselmo Conaro sarà sul punto di pubblicare un articolo diffamatorio su Adelaide e Marcello. Tuttavia, l’intervento tempestivo di Umberto e Tancredi riuscirà a evitare il peggio. Nel frattempo, Caterina entrerà a far parte delle Veneri, ma il suo arrivo porterà scompiglio a causa di un danno a uno scialle. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Amato, sempre più esasperati dal comportamento dei signori Gallo.

Anselmo Conaro viene fermato in tempo da Umberto e Tancredi

Adelaide e Marcello proseguiranno con i preparativi per le imminenti nozze, ma su di loro incomberà un’ombra. Il giornalista Anselmo Conaro, infatti, sarà pronto a pubblicare un articolo diffamatorio proprio sui futuri sposi. L’occhio attento di Umberto Guarnieri coglierà il pericolo. Fiutando lo scandalo, Umberto interverrà coinvolgendo Tancredi Di Sant’Erasmo per riuscire a bloccare in tempo la pubblicazione. La vicenda si concluderà positivamente, poiché l’articolo non verrà diffuso.

Caterina viene assunta a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Caterina Rinaldi verrà assunta a Il Paradiso delle Signore come nuova Venere, mentre Ettore diventerà direttore della Galleria Milano Moda.

Caterina, intanto, commetterà subito un errore sul lavoro, rovinando uno scialle, mentre Rosa si dedicherà a una nuova rubrica. A casa Amato, invece, non mancheranno le tensioni: Elvira e Salvatore saranno sempre più esasperati dal comportamento di Andrea e Luisa Gallo. Parallelamente, Enrico soffrirà per il problema alla mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico e Adelaide sono stati premiati

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico e Adelaide sono stati premiati al Circolo. Entrambi hanno pronunciato un discorso in occasione del riconoscimento, dedicando parole affettuose ai loro cari. Il dottor Proietti ha ringraziato Anita e Marta, mentre la contessa ha dichiarato il suo amore a Marcello.

Quest’ultimo ha ricambiato il gesto, trascorrendo una serata romantica con Adelaide e chiedendole di sposarlo, inginocchiandosi con tanto di anello. Adelaide ha accettato la proposta, pronta a diventare la signora Barbieri. Nel frattempo, Fulvio ha avuto un malore in negozio, ma ha preferito non parlarne con i nuovi colleghi. Il giorno seguente, si è sentito nuovamente male mentre si trovava vicino a Enrico, che lo ha soccorso prontamente e ha chiesto a Irene di andare a comprare una medicina. Successivamente, il dottor Proietti si è recato a casa del signor Rinaldi per sincerarsi delle sue condizioni. I due hanno scambiato qualche parola, scoprendo di avere molto in comune: entrambi sono vedovi, hanno una figlia e hanno dovuto affrontare cambiamenti radicali nella loro vita.