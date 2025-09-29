Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti di forte tensione per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda lunedì 6 ottobre alle 16 su Rai 1, Enrico rifiuterà di scendere a compromessi con Di Meo, mettendo così fine alla sua carriera da chirurgo. Intanto, Tancredi consegnerà a Marcello le foto compromettenti che Umberto ha fatto scattare a lui e Rosa. Mimmo, invece, fermerà un ragazzo che sosterrà di essere un parente di Delia.

Enrico è consapevole che la sua carriera da chirurgo è ormai finita

Enrico Proietti sarà costretto a mettere fine alla sua carriera da chirurgo.

Il problema alla mano, conseguenza della sparatoria in cui è rimasto ferito lo scorso maggio, continuerà a peggiorare senza possibilità di guarigione. Il professor Di Meo gli presenterà una proposta, ma Enrico deciderà di rifiutarla. Così, il padre di Anita prenderà coscienza del fatto che non potrà più tornare in sala operatoria per salvare vite. Nel frattempo, a Milano si terrà una manifestazione pacifista organizzata da giovani contro la guerra. Mimmo Burgio, in servizio come poliziotto, fermerà un ragazzo che sosterrà di essere un parente di Delia.

Tancredi protegge Adelaide da una delusione

Si risolverà il mistero legato al furto delle foto compromettenti di Marcello e Rosa, precedentemente sottratte a Umberto.

Sarà Tancredi ad averle prese, compiendo un gesto inaspettato: le consegnerà direttamente a Barbieri. Con questa mossa, eviterà ad Adelaide una delusione, ma va ricordato che Tancredi prova ancora sentimenti per Rosa. Il suo gesto potrebbe rappresentare un tentativo per avvicinarsi alla giornalista, liberandosi di un ostacolo. A Il Paradiso delle Signore, intanto, sarà necessario trovare un nuovo volto femminile per il Paradiso Donna, dopo la cancellazione dell’intervista con Margherita Hack. Marcello, invece, scoprirà la casa dei suoi sogni: un attico di lusso nel cuore di Milano, dove vorrebbe iniziare a convivere con Adelaide. Per questo chiederà alla contessa di lasciare Villa Guarnieri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto nutre sospetti sul rapporto fra Rosa e Marcello

Nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore, andate in onda su Rai 1, Umberto ha sorpreso Rosa e Marcello abbracciati nel suo studio, osservandoli con sospetto e ipotizzando un possibile coinvolgimento sentimentale tra i due. Intanto, Caterina è stata assunta come nuova Venere, ma ha danneggiato uno scialle. Suo padre Fulvio ha chiesto a Concetta di ripararlo, e il ricamo eseguito dalla sarta ha ispirato Botteri per una nuova creazione.