Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un problema di salute per uno dei protagonisti. Nella puntata in onda venerdì 3 ottobre alle 16 su Rai 1, sarà Enrico Proietti a confidare al dottor Di Meo di avere un disturbo alla mano. Nel frattempo, Mimmo riceverà un encomio, ma deciderà di dare una svolta alla sua carriera, lasciando la polizia. Spazio anche alle vicende dei coniugi Amato, che annunceranno la loro decisione di lasciare Milano.

Enrico confessa al dottor Di Meo di avere un problema alla mano

Le conseguenze della sparatoria avvenuta a maggio continueranno a turbare Enrico, che accuserà ancora i postumi del proiettile ricevuto al braccio.

Il dottor Proietti, che ha tenuto nascosto il suo malessere alla famiglia, si confiderà con il collega Di Meo, rivelandogli di avere un problema alla mano. Le anticipazioni non chiariscono se il medico gli consiglierà accertamenti più approfonditi o se avrà già una diagnosi. Matteo, intanto, nutrirà ancora sentimenti per Odile, e proprio ciò che prova per la figlia di Adelaide sarà fonte di ispirazione nella composizione della canzone dedicata a Marina Valli.

La famiglia Amato annuncia il trasferimento in Liguria

Nel frattempo, ci sarà una notizia destinata a fare scalpore: i coniugi Amato annunceranno la decisione di trasferirsi in Liguria. Salvatore ed Elvira informeranno le persone a loro più vicine, tra cui Marcello e il direttore de Il Paradiso delle signore, di aver scelto Sanremo come meta per la loro nuova vita.

Mimmo riceverà un encomio per l’atto eroico compiuto salvando la vita a Enrico e, dopo la cerimonia, confiderà a Roberto di non voler più fare il poliziotto. Umberto, invece, cercherà di mostrare ad Adelaide alcune foto compromettenti di Marcello e Rosa, scattate dal suo investigatore durante la recente trasferta. Tuttavia, Guarnieri non riuscirà più a trovare le fotografie.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Agata ha disegnato la copertina del libro di Rosa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto ha incaricato Agata di disegnare la copertina del libro di Rosa. Landi non è rimasto soddisfatto del lavoro della Venere, ritenendo che la figura femminile rappresentata fosse troppo triste e sofferente.

Nonostante ciò, Agata ha difeso la sua scelta e si è presentata il giorno seguente al lavoro con lo stesso disegno, proponendo a Roberto di rivolgersi a qualcun altro se non fosse convinto del risultato. Il direttore ha poi parlato con Marta, che lo ha aiutato a comprendere il punto di vista di Agata, e alla fine il libro è stato stampato con la copertina da lei ideata. Nel frattempo, Tancredi è arrivato a Villa Guarnieri dopo aver appreso che la sera precedente sua zia Adelaide aveva annunciato le imminenti nozze con Marcello. Di Sant’Erasmo ha rivisto i suoi familiari, dichiarando di essere molto cambiato e informandoli di essersi sottoposto a un intervento alla gamba, grazie al quale non ha più bisogno del bastone per camminare. Spazio anche alle Veneri, entusiaste per il matrimonio della contessa: appena hanno visto Marcello, si sono congratulate con lui.