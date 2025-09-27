Le anticipazioni de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 29 settembre al 4 ottobre, promettono una settimana ricca di emozioni. Hatice tenterà in tutti i modi di riportare a casa la figlia Sirin, nonostante il parere contrario di Enver, e alla fine ci riuscirà, ma la tensione familiare non tarderà a riaccendersi. Nel frattempo, Ceyda dovrà affrontare un rifiuto professionale che la getterà nello sconforto, mentre Sarp riceverà un avvertimento da Münir riguardo alla sorveglianza posta da Nezir sull’edificio di Bahar. Tra le varie vicende spiccherà il ritorno di Sarp, che sconvolgerà Bahar e i suoi figli, mettendo a rischio il loro fragile equilibrio.

Sirin ritorna a casa, ma le tensioni familiari non si placano

Hatice è determinata a riportare Sirin a casa e riesce nel suo intento ma, una volta rientrata, la ragazza inizia immediatamente a creare delle tensioni con i suoi genitori. Enver inizialmente era contrario al ritorno della figlia, ma poi si ritroverà a gestire una situazione familiare sempre più complessa. Inoltre, Hatice ed Enver tentano di distruggere il cellulare di Sirin per evitare ulteriori segreti e menzogne, ma vengono colti in flagrante dalla giovane, che non esita a complicare ulteriormente le cose. Anche la piccola Nisan, che desidera la presenza della zia Sirin a una cena importante, si scontra con la riluttanza dei nonni, che fanno di tutto per evitare che l'invito venga esteso.

Sarp torna da Bahar: un ritorno che sconvolge gli equilibri

Sarp, dopo aver appreso che Nezir tiene sotto controllo l'edificio di Bahar, decide di avvisarla del pericolo imminente. Il suo ritorno rappresenta un evento destabilizzante per Bahar e i bambini, che faticano a comprendere la complessità della situazione. Doruk, ancora convinto che tutto sia un sogno, e Nisan, impaziente di condividere la verità con la madre, si trovano immersi in un turbine di emozioni contrastanti. Bahar tenta di proteggere i figli e cerca di spiegare loro la verità, ma il suo equilibrio emotivo viene messo a dura prova. Nel frattempo, Sirin continua a tessere le sue trame, ricattando Piril con delle fotografie compromettenti.

Ormai esausta, questa sembra non temere più le minacce della ragazza.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella precedente puntata de La forza di una donna, andata in onda sabato 27 settembre, Bahar è tornata a casa dopo l'operazione, mentre Nisan era desiderosa di rivelarle la verità su Sarp. Tuttavia, Hatice ed Enver l'hanno convinta a rimandare per permettere a Bahar di riposare. Nel frattempo Yusuf ha cercato di mettere Arif contro Bahar, insinuando che lei e gli altri lo stessero sfruttando. Arif ha confessato di aver dato a Bahar l'anello di sua madre, un gesto che dimostra i suoi sentimenti profondi per lei. Nezir, deciso a far uscire Sarp allo scoperto, ha pianificato di sfruttare Bahar e i suoi figli come esca, mentre Azmi ha preso possesso di un appartamento vicino per sorvegliare la famiglia. Ceyda intanto ha ricevuto un rifiuto come babysitter, mentre Elx ha informato Münir della sorveglianza in atto.