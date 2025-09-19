Le nuove puntate della soap tv La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 20 al 27 settembre annunciano che Sarp si ritroverà faccia a faccia con la dura realtà grazie a Enver e Ceyda, mentre Bahar lotterà per la vita in attesa di un trapianto di midollo.

Nel frattempo Arif e Bahar rafforzano il loro legame, mentre Sirin si prepara a donare il midollo alla sorella, in cambio di qualcosa da Sarp. Intanto Piril e i suoi figli sono in pericolo, con Nezir che trama contro Sarp. Bahar dal canto suo si prepara a tornare a casa, dopo l'operazione, accolta dall'affetto dei suoi cari.

Sarp e Piril, tra intrighi e pericoli

Sarp è sconvolto dalla notizia delle condizioni di Bahar e si rivolge a Piril per cercare Sirin e convincerla a donare il midollo alla sorella. La situazione prende una piega pericolosa quando Nezir, che non è mai stato in coma come tutti credevano, rapisce Yesim per ottenere informazioni vitali.

Nel frattempo la casa sul lago diventa teatro di un conflitto a fuoco che costringe Piril a prendere i figli e cercare rifugio da Enver e Hatice. Sarp, ignaro di quanto accaduto, si ritrova a dover affrontare la possibile perdita della sua famiglia, mentre Nezir continua a tramare nell'ombra.

Il ritorno a casa di Bahar: tra amore e segreti

Bahar riesce finalmente a sottoporsi al trapianto di midollo e si prepara a lasciare l'ospedale per tornare tra le braccia amorevoli dei suoi cari.

Tuttavia la sua gioia è offuscata dai segreti che la circondano.

Nisan è determinata a rivelare la verità su Sarp alla madre ma viene fermata da Hatice ed Enver, che temono per la fragile salute di Bahar. Intanto Arif, deciso a conquistare il cuore di Bahar, le regala l'anello di sua madre, segnando un passo importante nella loro relazione. Nel frattempo Nezir trama di avvicinarsi a Bahar e ai suoi figli per raggiungere i propri scopi.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nel precedente episodio di La forza di una donna, andata in onda venerdì 19 settembre, Alp ha finalmente avuto modo di rivedere i suoi figli Nisan e Doruk durante un incontro in ospedale. L’emozione del momento è stata però interrotta dalla presenza minacciosa di un emissario di Nezir, che lo ha costretto a lasciare il luogo in fretta impedendogli di avvicinarsi a Bahar.

Doruk ha faticato a credere che quel breve incontro con il padre sia stato reale e lo vive come un sogno, mentre Nisan si trova a portare sulle spalle il peso di un segreto importante: non rivelare nulla alla madre per non metterla in pericolo o darle scosse emotive troppo forti. A complicare la situazione la ragazza ha anche scoperto che il padre ha avuto altri figli.