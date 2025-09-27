Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che la vita di Zeynep Yildiz sarà in grave pericolo in seguito alla scarcerazione di Mustafa. L'ex detenuto informerà Asuman di aver intenzione di uccidere la figliastra durante un violento confronto.

Mustafa incontra la moglie Asuman dopo la scarcerazione

Mustafa sarà rilasciato dopo alcuni anni passati in carcere. Una volta tornato libero, l'uomo vorrà riprendere la sua vita in mano e sistemare alcune questioni rimaste in sospeso per troppo tempo.

Il nuovo arrivato si recherà da un conoscente, chiedendogli di Asuman e Zeynep. L'uomo lo informerà che sua moglie si è trasferita in un'altra località dopo essere diventata ricca. La versione non soddisferà Mustafa, che apparirà sempre più impaziente d'incontrare Asuman. Alla fine, l'ex detenuto riuscirà a rintracciare la moglie dove voleranno parole grosse.

Mustafa minaccia di uccidere Zeynep

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Mustafa si farà così minaccioso con Asuman da provare a strangolarla durante un confronto. L'ex detenuto pretenderà di sapere dove si trova sua figlia Yildiz. Mustafa dirà poi ad Asuman di voler uccidere Zeynep, non considerandola come sua figlia. Il pubblico scoprirà che Yildiz e Zeynep sono in realtà sorellastre poiché hanno due padri diversi.

Asuman terrorizzata racconterà a Mustafa che la loro figlia si trova a Istanbul. L'entrata in scena dell'uomo darà il via ad una serie di colpi di scena che avranno conseguenze fatali per un protagonista della serie tv turca.

Ender ha rilasciato un'intervista sul matrimonio con Alihan

Negli appuntamenti di Forbidden Fruit andati in onda su Canale 5, Dundar si è recato all'entrata della Falkon Airlines con alcune auto, chiedendo scusa a Zeynep per il litigio avuto il giorno prima. Alihan si è preoccupato quando ha visto il nuovo arrivato in possesso di un'arma da fuoco. Zeynep ha pregato l'imprenditore di non intromettersi negli affari altrui.

Ender, intanto, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del matrimonio con Alihan Tasdemir dinnanzi a Zeynep, che è rimasta molto scossa.

Erim, invece, è rimasto parecchio irritato dalla presenza della madre davanti a scuola. Lo scolaro ha invitato Ender ad andarsene, dimostrando di non averla ancora perdonata per essersi sposata con Alihan. Allo stesso tempo, il ragazzino ha portato a casa alcuni suoi compagni di scuola che sono apparsi molto maleducati con Yildiz. La ragazza, infastidita, li ha cacciati dall'abitazione facendo arrabbiare il figliastro Erim.