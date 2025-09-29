Nelle prossime puntate de La forza di una donna, in onda a breve su Canale 5, Bahar metterà la sorellastra Sirin di fronte alle sue colpe. Dopo aver scoperto le bugie che l'hanno fatta soffrire per anni, Bahar esploderà in una faccia a faccia molto duro: “Hai distrutto la mia famiglia”.

La verità di Sarp sulle bugie di Sirin

Durante le prossime puntate, Bahar scoprirà dalla viva voce di Sarp come sono andate le cose tra lui e Sirin. Le racconterà di essere caduto nella trappola della sorella e che non ha abbandonato lei e i bambini volutamente. Anni prima, aveva mandato qualcuno a casa di Enver per avere informazioni su Bahar ei bambini e lasciarle dei soldi, ma Sirin ha detto a questa persona che la sorellastra è i nipoti erano morti, bugia che l'ha anche portata a inscenare la loro morte nel cimitero, allestendo quelle tombe su cui Sarp è andato spesso a piangere.

La notte sul traghetto e l'inganno di Sirin

Poi le racconterà che, durante la fatidica notte in traghetto, è stata lei ad avvicinarsi a Sarp e quando lui le ha detto che non le interessava, lei ha fatto quella scenata parlando di molestie.

Per Bahar non è stato facile scoprire che per tutti questi anni ha sofferto a causa di Sirin e nonostante le abbia donato il midollo, e per questo si sente anche un po' in debito con lei, non avrà intenzione di fargliela passare liscia. Appena sarà liberata dalla prigionia di Nezir, e avrà modo di tornare a casa dei suoi genitori, l'affronterà.

Il faccia a faccia tra Bahar e Sirin

Tra Bahar e Sirin ci sarà una faccia a faccia carico di tensione. Bahar deciderà di rompere il silenzio e di mettere dei paletti definitivi, pronta a difendere la propria famiglia a qualsiasi costo.

Guardando Sirin negli occhi, pronuncerà parole che peseranno come macigni: "Va bene. Non ti avvicinerai a me e ai miei figli". "Non rendi conto? Io vivo qui", ribadirà Sirin, che proverà a giustificarsi, ma Bahar non le lascerà spazio. Ribadirà la sua rabbia, rinfacciandole tutto quello che ha subito: "Per colpa tua sono caduta. La mia vita è andata in pezzi per causa tua. La vita dei miei figli e di mio marito è stata distrutta per colpa tua".

Le parole di Bahar che mettono Sirin con le spalle al muro

Il clima diventerà ancora più duro quando, con voce ferma, aggiungerà: "Nonostante la donazione di midollo, io non ti devo nulla."

La sua forza interiore emergerà chiaramente nelle parole successive, quando dichiarerà di avere mille motivi per reagire in modo estremo, ma di non volerlo fare: "Anche io avrei dei motivi per comportarmi male con te. Ma non lo faccio".

Sirin si ritroverà con le spalle al muro, ma questo discorso di Bahar basterà a placcare la cattiveria di Sirin?