Nelle puntate de La Promessa in onda dal 6 al 12 ottobre, Jana annuncerà la sua gravidanza. Cruz, Alonso e Lorenzo non accoglieranno non gioia la notizia.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia e Manuel saranno gli unici ad appoggiare Jana. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Curro e Angela, i due si recheranno ad una festa alla quale prenderà parte anche Martina. Curro noterà la sua ex baciare uno sconosciuto.

La reazione furiosa di Cruz

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il ritorno dal viaggio di nozze di Jana e Manuel porterà una bellissima notizia.

La giovane sposa, infatti, aspetterà un figlio e il primo ad essere informato di questa novità sarà Curro. Il ragazzo sarà al settimo cielo e si congratulerà con sua sorella che gli dirà anche di non aver ancora parlato con Manuel. Per dire al marchesino che diventerà papà, Jana si procurerà un piccolo modellino di aereo da regalare al suo amato. Manuel non capirà subito il senso di quel dono, ma Jana gli chiarirà le idee: "Ci giocherà il nostro bambino". La felicità del marchesino sarà incontenibile e gli sembrerà che tutti i suoi sogni si siano realizzati. Nel frattempo, Alonso inizierà ad accusare il colpo dopo la pubblicazione delle origini di Jana. Il signor Duran, infatti, si rifiuterà di fare affari con lui e la situazione economica dei De Lujan si farà sempre più critica.

La notizia della dolce attesa non servirà affatto a calmare gli animi dei marchesi, anzi, riaccenderà la rabbia in Cruz. Manuel e Jana sceglieranno un momento in famiglia per annunciare a tutti l'arrivo dell'erede, ma a parte Leocadia, non ci sarà un'accoglienza felice per questa novità. Cruz andrà su tutte le furie con sua nuora che oltre a creare tanti problemi alla famiglia a causa delle sue origini è rimasta anche incinta.

Curro e Angela insieme ad una festa

Nelle puntate de La Promessa dal 6 al 12 ottobre, Cruz accuserà Jana di aver concepito suo figlio prima delle nozze, creando l'ennesima vergogna per la famiglia. Lorenzo si schiererà dalla parte di sua cognata e a sorpresa anche Alonso darà ragione a sua moglie.

Gli unici a sostenere Jana resteranno Manuel e Leocadia che inviteranno Cruz ad abbassare i toni. Sarà una settimana importante anche per l'arrivo di Angela, la figlia di Leocadia, che chiederà di restare al palazzo dopo la rinuncia ai suoi studi. Curro e Angela andranno insieme a un festa e in questa occasione il signorino vedrà Martina baciare un giovane sconosciuto.

La partenza improvvisa di Martina

Nelle puntate precedenti, Martina ha lasciato La Promessa con Julia dopo aver saputo che José ha attentato alla sua vita. La ragazza, per paura, ha preferito cambiare aria, ma la sua permanenza al palazzo di Julia è stata breve. Pochi giorni dopo, infatti, Martina ha comunicato a Curro che non sarebbe andata alle nozze di Manuel perché si trovava a Cordoba e non riusciva ad arrivare in tempo.

La linea disturbata non ha permesso a Curro e alla ragazza di parlare con tranquillità ed è rimasto un alone di mistero sul viaggio di Martina. La storia tra Curro e la ragazza è finita da tempo, ma vederla con un altro certamente gli farà un grande effetto.