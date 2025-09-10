Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sevilay porterà avanti la pratica di divorzio con Cihan, ma un incontro con l’avvocato Nazim scatenerà la gelosia di Nuh. L’uomo la accuserà di tradimento e tra i due esploderà una lite che spingerà Sevilay a lasciarlo.

Sevilay decisa a divorziare da Cihan

Sevilay riuscirà finalmente a mandare avanti la pratica per il divorzio con Cihan e un pomeriggio si recherà nello studio del suo avvocato, Nazim, per parlare della questione. Al rientro a casa, però, avrà un problema con l'auto: dispersa nel nulla, si romperà la coppa dell'olio.

Prenderà il telefono per allertare Nuh, ma purtroppo la batteria sarà scarica.

Dalla sua parte, però, avrà la fortuna: pochi istanti dopo, l'avvocato Nazim percorrerà proprio quella strada. Chiamerà il suo meccanico per prendere l'auto di Sevilay e lei verrà riaccompagnata a casa.

Nuh in preda alla gelosia accusa Sevilay di tradimento

Intanto, nella villa di Tahsin si consumerà "il dramma", perché Nuh sarà agitato per il fatto di non riuscire ad entrare in contatto con Sevilay. Melek proverà a calmarlo, ma non ci sarà verso. Le acque sembreranno appianarsi quando Sevilay rientrerà a casa, ma Nuh non reagirà bene al fatto che è stata accompagnata da Nazim.

Tra i due ci sarà uno scontro acceso, in cui Nuh ipotizzerà che Sevilay l'abbia tradito con Nazim.

"Ti sei divertita insieme a lui, vero?", le dirà e a Sevilay non piacerà questa sottile supposizione, così penserà di fare le valigie e di andarsene da casa.

Il passato doloroso di Sevilay riaffiora nello scontro

“Un minuto, non lasciami, non farlo,” griderà Nuh, con la voce spezzata. “Non sai quello che ho vissuto, eh? Non ti ho raccontato tutto della mia infanzia? Io sono stata prigioniera per anni nelle mani di quella che chiamavo madre. Poi mi hanno portata a scuola e lì sono diventata la schiava di quelle persone. Mettevano in discussione ogni mio respiro. Mi hanno chiuso le porte in faccia per tutta la vita. Io sono scappata da tutto questo e sono venuta da te, perché tu mi hai insegnato a essere coraggiosa.

Mi hai preso per mano e mi hai insegnato a trovare la mia voce. E adesso, con la stessa mano, non puoi ridurmi di nuovo in prigionia”, dirà Sevilay con le lacrime agli occhi.

“Sevilay, io lo faccio per il tuo bene”, proverà a giustificarsi lui. “Per il mio bene? Mi hai messo sotto accusa. Mi hai accusata di divertirmi alle tue spalle”, dirà Sevilay arrabbiata. “Quando mi arrabbio non riesco a controllarmi, mi escono di bocca parole senza senso”, dirà Nuh dispiaciuto.

Sevilay pronta a voltare pagina

Lei scuoterà il capo, con gli occhi pieni di lacrime: “Così non può funzionare. L’uomo a cui ho detto che sarà la luce nella mia vita buia non può essere questo. Non voglio un uomo che si fa paranoie e poi mi insulta. Non voglio rivivere tutto quello da cui sono fuggita, per questo me ne vado”, sussurrerà lei, voltandosi. Lui le chiederà nuovamente scusa, ma Sevilay sarà disposta a perdonarlo?