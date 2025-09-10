Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Samet presenterà la richiesta di divorzio dopo aver scoperto che Sumru gli aveva nascosto due figli. In tribunale, però, tenterà di fermare la separazione chiedendole di tornare con lui. Dopo l’udienza, lo scontro degenererà: lui la minaccerà di picchiarla, ma Sumru, determinata, lo sfiderà senza paura.

Samet chiederà il divorzio dopo la scoperta sul passato di Sumru

Samet ha presentato la richiesta di divorzio, dopo che verrà a sapere che la moglie, da quando stanno insieme, gli ha nascosto di aver avuto due gemelli prima del loro matrimonio.

Non è stato per niente magnanimo con lei, l'ha cacciata di casa in maniera brutale, lasciandola da sola e senza la possibilità di trovare un lavoro.

Fortunatamente, Sumru ha trovato l'appoggio di Tahsin e Samet non reagirà per niente bene quando, durante l'udienza per il divorzio, si ritroverà davanti in aula anche Tahsin.

In tribunale Samet proverà a fermare la separazione

Qui Samet dirà al giudice che vuole ritirare la richiesta di divorzio, chiedendo alla moglie di tornare con lui.

La cosa sconvolgerà Sumru, che non avrà alcuna intenzione di tornare con il marito. Anzi, chiederà al giudice di proseguire con le pratiche per il divorzio e l'udienza verrà solo rimandata. Fuori dall'aula succederà di tutto: prima Samet la supplicherà di tornare con lui, ma quando si renderà conto che Sumru non ha nessuna intenzione di farlo, la minaccerà, dicendole che la perseguiterà per tutta la vita.

Frase che scatenerà l'ira di Tahsin e i due verranno anche alle mani. Tuttavia, questo episodio non basterà a bloccare Samet: un giorno attenderà Sumru fuori dal negozio in cui lavora e il loro incontro non sarà per niente pacifico.

Dopo l’udienza lo scontro tra Samet e Sumru degenererà

Samet si farà avanti agitatissimo, urlando il nome di Sumru più volte. Vuole affrontarla, fermarla, riportarla a casa. Dirà con tono deciso: "Dobbiamo parlare". Lei, fredda e determinata, gli risponderà che non c’è più nulla da dire, che tutto ciò che doveva essere detto è già stato detto, ma Samet insisterà: "No, non abbiamo parlato. Adesso andiamo, ci sediamo da qualche parte e parliamo con calma. E poi tu tornerai alla villa".

Sumru lo guarderà con rabbia, quasi con disprezzo. "Alla villa? Nemmeno se mi ammazzi ci torno in quella villa". Samet cercherà di farle capire che quella è la sua casa, il posto dove ci sono il marito e i figli. Tuttavia Sumru, con voce ferma, taglierà ogni legame: "È finita, capisci? È finita! Non è più casa mia quella villa, e tu non sei più mio marito. Ci separiamo, divorzio da te".

Lui si opporrà con forza, quasi minaccioso: "No, io non divorzio da te. Non mi separo da te". Ma lei non si fermerà. "Che tu lo voglia o no, noi divorzieremo. Non importa quanto durerà quel processo, io non lo mollerò".

Samet minaccerà di picchiarla, ma Sumru lo sfiderà senza paura

La gelosia di Samet esploderà: "È per lui, vero?

È per Tahsin, non è così?". Sumru lo attaccherà senza pietà, rinfacciandogli tutte le sue colpe: "E a te che importa? Non sei stato tu ad accusarmi di immoralità? Non sei stato tu a chiamarmi svergognata? Non sei stato tu a mettere i miei figli contro di me? Non sei stato tu a lasciarmi senza un soldo in mezzo alla strada? D’ora in poi quello che faccio non ti riguarda più. E poi, mettiamo anche che divorzi da te proprio per Tahsin".

Samet perderà il controllo: "Stai zitta, Sumru, ti ho detto di stare zitta". Ma lei affonderà ancora di più il colpo: "Mettiamo che tra me e Tahsin ci sia qualcosa di sentimentale. Mettiamo che un giorno io e Tahsin ci sposeremo".

"Zitta! Non farmi impazzire!", urlerà Samet, fuori di sé, "Non ti permetterò né di stare con Tahsin né di divorziare.

Ora basta, torniamo a casa". Sumru si ribellerà, alzando la voce: "Lasciami! Ti ho detto che è finita!". La tensione salirà alle stelle. "Non farmi perdere la pazienza, Sumru!", minaccerà lui.

Ma lei non indietreggerà: "Non tornerò mai". Samet, sconvolto, le si avvicinerà con rabbia: "Come sarebbe a dire non tornerai mai? Che farai, eh? Vuoi che ti picchi?".

Sumru gli offrirà quasi la guancia, con sfida: "Picchiami, Samet, forza! Colpiscimi e vedrai cosa succede. Dai, fatti coraggio, colpisci!". Proprio in quell’istante, un passante interverrà e Sumru riuscirà a scappare.