Nella puntata della soap turca La notte nel cuore in onda su Canale 5 domenica 7 settembre 2025 in prima serata, Nihayet (Işıl Yücesoy) porterà avanti la sua vendetta contro Hikmet (Esra Dermancioglu). Nuh (Aras Aydin) invece sarà sempre più angosciato per la sorte della sorella gemella Melek (Hafsanur Sancaktutan), finita dietro le sbarre del carcere con l'accusa di tentato omicidio.

Cihan testimonia contro Melek

A seguito dell'arresto di sua sorella Melek, per aver ridotto Cihan in fin di vita, Nuh verrà rassicurato da Tahsin. Intanto, non appena verrà dimesso dall'ospedale, Cihan rilascerà una testimonianza contro Melek al tribunale: confermerà che è stata lei a ferirlo.

Dopo che il giudice prolungherà la custodia cautelare di sua sorella, in preda alla disperazione, Nuh vorrà fare del male a Cihan e prendersi la colpa anche della sparatoria precedente. A far desistere il ragazzo dal suo intento, però ci penserà Tahsin, promettendogli di far scagionare Melek.

Intanto, Nihayet farà sapere alla figlia Sumru di volersi vendicare di Hikmet, per tutto il male che gli ha fatto. A proposito di quest'ultima, rivelerà a Samet che Sumru e Tahsin si amano. Spazio anche a Esat, che si presenterà al negozio di tappeti in cui lavora sua madre Sumru, e la accuserà di essere alleata con Nuh e Tahsin contro gli Sansalan.

Nuh diventa il direttore dell'hotel Sansalan

In seguito, dopo essere stato nominato direttore dell'hotel Sansalan da Tahsin, Nuh caccerà dalla struttura Samet, Cihan ed Esat.

Appena vedrà Sevilay contenta, Hikmet temerà che la giovane possa dare il suo denaro a Nuh e Tahsin.

Ben presto, Sumru si presenterà alla villa e convincerà Samet e Harika a ripetere il test di DNA. Sempre la donna, grazie a Tahsin, riuscirà a ottenere un permesso speciale dalla procura per poter far visita alla figlia Melek in carcere.

Melek si è vendicata di Cihan

Melek ha deciso di vendicarsi, non appena ha scoperto che suo fratello Nuh è stato brutalmente picchiato per ordine di Cihan. La donna ha affrontato Cihan, il quale le ha rinfacciato di averlo ingannato. Dopo aver perso il controllo, Melek ha ferito Cihan con tre colpi d'arma da fuoco. Convinta di aver ucciso il padre della creatura che porta in grembo, la fanciulla ha pensato di buttarsi giù da un ponte in preda allo sconforto, ma ha cambiato idea, dopo aver ripensato al suo bambino.

A quel punto, è stata raggiunta da Tahsin, che è riuscito a impedirle di costituirsi. Tuttavia, l'uomo ha preparato Melek all'interrogatorio con la polizia, con la consapevolezza che sarebbe stata arrestata da un momento all'altro grazie alle informazioni di Canan.