Mediaset cambia la programmazione de La notte nel cuore nel prime time di Canale 5 e raddoppia nuovamente la messa in onda della soap opera che sta conquistando il pubblico italiano.

Eccezionalmente per questa settimana, infatti, la soap opera andrà in onda anche giovedì 25 settembre subito dopo La ruota della fortuna. Una variazione di palinsesto dell'ultimo momento, attuata per contrastare al meglio il debutto della fiction La ricetta della felicità in programma su Rai 1.

Cambio programmazione per La notte nel cuore in prime time: la soap raddoppia

Il palinsesto della prima serata di Canale 5 subirà delle variazioni nel corso della giornata di giovedì 25 settembre, dato che si è scelto di cancellare l'appuntamento speciale con il concerto evento di Sal Da Vinci da Napoli, inizialmente previsto subito dopo La ruota della fortuna.

In queste ore, però, in casa Mediaset si è optato per una variazione di programmazione last minute attuata per contrastare al meglio il debutto della fiction La ricetta della felicità con protagonista Cristiana Capotondi.

E, per contrastare la serie televisiva di Rai 1, si è scelto di puntare sulla messa in onda di una nuova puntata speciale de La notte nel cuore in prima visione assoluta.

Giovedì 25 settembre prevista una nuova puntata de La notte nel cuore

La soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh, Sumru e Sevilay questa settimana andrà in onda con un doppio appuntamento in prime time.

Giovedì 25 settembre, dalle 21:45 alle 24:25 circa e poi anche domenica 28 settembre come sempre dalle ore 21:45 alle 24:00 circa, prima di lasciare spazio all'appuntamento con Pressing.

Una programmazione speciale che si aggiunge al cambio palinsesto attuato anche nelle giornate di martedì e mercoledì, quando si è optato per la messa in onda anticipata della fiction Buongiorno mamma 3 con Raoul Bova al posto di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker, entrambi in affanno dal punto di vista Auditel dati gli ascolti deludenti registrati al debutto.

La soap turca riesce a tener testa agli ascolti della fiction Balene trasmessa su Rai 1

In attesa di questa nuova puntata de La notte nel cuore, l'appuntamento di questa domenica sera ha registrato una media di oltre 2,2 milioni di spettatori pari a uno share che ha raggiunto ancora una volta la soglia del 16% con picchi del 19% durante la messa in onda.

La soap opera turca è riuscita a difendersi al meglio contro il debutto di Balene - Amiche per sempre, la nuova attesa fiction della domenica sera di Rai 1 con Veronica Pivetti e Carla Signoris che ha ottenuto un ascolto di circa 2,8 milioni di spettatori nella fascia serale, pari al 18% di share.