Scoppia la polemica social per il taglio delle puntate de La forza di una donna, la serie turca che da questa estate sta appassionando il pubblico di Canale 5, registrando ascolti in costante crescita.

Da questo lunedì, complice il ritorno di Uomini e donne nello slot orario delle 14:45, Mediaset ha scelto di ridurre drasticamente la durata a soli 35 minuti al giorno, di cui un bel po' destinati agli spot pubblicitari.

Una scelta che ha fatto infuriare i fan social della serie, i quali hanno puntato il dito contro la scelta dei vertici del Biscione.

Scoppia la polemica per il taglio delle puntate de La forza di una donna su Canale 5

Dopo il ritorno di Uomini e donne, Mediaset ha scelto di ridurre la durata degli episodi della soap: non più puntate di un'ora bensì episodi che avranno una durata complessiva di 35 minuti, intervallati dai consueti spot pubblicitari che sono l'anima della tv commerciale.

Una scelta che non è piaciuta affatto ai fan, molti dei quali sui social si sono aspramente lamentati facendo scoppiare una polemica per questa decisione dei vertici Mediaset, sostenendo che un prodotto del genere non meriterebbe questo tipo di trattamento definito "osceno".

'Vergogna, scelte oscene', i fan della soap opera polemici sui social

"Questo è quello a cui ci siamo ridutti: 22 minuti di puntata.

Vergogna", scrive un fan puntando il dito contro la nuova programmazione attuata in questi giorni per La forza di una donna.

"Una schifezza e andrà peggio dal prossimo lunedì", scrive un altro utente in riferimento al fatto che la soap slitterà ulteriormente passando alle ore 16:40 per lasciare spazio al daytime di Amici 25.

"Con questa programmazione non si può continuare. Gli episodi che stanno per arrivare meritavano molto di più di 10 minuti scarsi al giorno tra mille pubblicità. Scelte oscene", ha scritto un altro commentatore della soap.

"Ci sono più pubblicità che puntata. Davvero imbarazzante", è il parere di un altro appassionato della serie turca di Canale 5.

Volano ancora gli ascolti de La forza di una donna anche dopo il cambio palinsesto

Malgrado le polemiche di queste ore, però, gli ascolti de La forza di una donna continuano a essere eccezionali nella fascia pomeridiana di Canale 5, anche dopo il taglio della durata.

La media registrata lunedì 22 settembre è stata di oltre 2 milioni di spettatori in daytime, pari a uno share che ha raggiunto la soglia del 25%, con picchi del 29% durante la messa in onda.

Numeri che hanno permesso alla serie turca di superare l'ascolto del Tg1 e della prima parte di Tutti a scuola, fermi al 10% di media su Rai 1.