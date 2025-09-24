Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che Alihan scoprirà che Halit non è mai stato l’amante di sua madre. Dopo questa rivelazione, Alihan chiederà il divorzio a Ender, ma lei si opporrà. La madre di Erim, determinata e manipolatrice, sfrutterà il momento in cui il marito è ubriaco per infilarsi nel suo letto e scattare foto compromettenti. Nel frattempo, Erim verrà arrestato per truffa e punito da Halit, che, esasperato dalla condotta del figlio, deciderà di mandarlo a studiare a Londra.

Ender fotografa Alihan a letto con lei

Il mistero sull’amante di Fusun verrà svelato quando Halit rivelerà ad Alihan che non si trattava di lui, bensì di Tuncer.

Alihan farà pace con Halit e deciderà di porre fine al suo matrimonio con Ender. Quest’ultima si opporrà e metterà in atto un nuovo piano per impedire il divorzio. Zeynep respingerà Alihan, rifiutandosi di perdonarlo. Deluso, lui si ubriacherà durante una cena con Hakan. Una volta tornato a casa, Ender approfitterà del suo stato alterato per infilarsi nel suo letto e scattare foto compromettenti con lui. Il mattino seguente, Alihan sarà sconvolto e disgustato, convinto di aver passato la notte con Ender.

Halit manda Erim a Londra

Nel frattempo, il piano di Ender rischierà di fallire: le foto compromettenti che ha scattato verranno conservate sul suo cellulare, che sparirà misteriosamente. Sarà Dundar a rubarle il telefono.

Intanto, Erim si innamorerà di Ilayda e comincerà a frequentare compagnie poco raccomandabili. Per impressionarla, organizzerà un pranzo elegante, ma durante l’uscita Ilayda ruberà un anello in bagno e verrà scoperta. Erim verrà arrestato insieme a lei e l’accusa per entrambi sarà di truffa. Halit, furioso per l’accaduto, minaccerà di licenziare Sitki e il giorno seguente manderà Erim a studiare a Londra.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep è la vicepresidente della Falcon Airlines

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, Alihan ha notato che l’orologio di Halit riportava la stessa data incisa sull’orologio dell’amante di sua madre, vista anni prima. Sconvolto, il fidanzato di Zeynep ha elaborato un piano per vendicarsi del signor Argun.

Si è quindi sposato in tutta fretta con Ender, con l’obiettivo preciso di ottenere le quote dell’azienda della consorte, mentre Zeynep è rimasta profondamente turbata dalla scoperta. Halit, incapace di comprendere il cambiamento improvviso di Alihan, ha chiesto a Zeynep di assumere il ruolo di vicepresidente della Falcon Airlines e ha ottenuto la maggioranza anche grazie al supporto della sua ex moglie Zerrin.