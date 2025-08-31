Samet avrà un grave incidente e lotterà tra la vita e la morte nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "È in coma", diranno gli agenti quando busseranno a Villa Sansalan.

Le anticipazioni rivelano che, poco prima dell'incidente, Samet avrà una discussione con Sumru. Si dirà pentito di aver chiesto il divorzio e implorerà la moglie di tornare con lui. Sumru, però, non vorrà saperne anche perché si sentirà ormai legata a Tahsin.

Sumru e Samet in aula per il divorzio

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Tahsin e Sumru saranno sempre più uniti.

L'imprenditore dichiarerà il suo amore alla donna e le racconterà anche tutta la verità sul suo passato: il padre di Samet e Hikmet abusò di sua madre e anche lui porta sangue Sansalan. Sumru ascolterà il racconto di Tahsin e si sentirà ancora più vicina a lui, visto che lei ha vissuto lo stesso incubo di sua madre. La vicinanza dei due arriverà anche alle orecchie di Samet che vedrà delle immagini di sua moglie con Tahsin e capirà che la donna si sta rifacendo una vita con il suo nemico. Il giorno dell'udienza di divorzio, Sansalan stupirà tutti: "Ho cambiato idea. Ti amo, torna a casa con me". La donna non avrà nessuna intenzione di riprendere la vecchia vita, ma Samet non accetterà il rifiuto.

Dopo qualche giorno, il signor Sansalan andrà di nuovo da Sumru e la supplicherà di tornare dalla sua famiglia, dicendole che avrebbe accettato qualsiasi condizione. La donna rifiuterà ancora una volta Samet, che in un impeto di rabbia sarà sul punto di colpire Sumru, ma si fermerà appena in tempo. La donna approfitterà dell'arrivo di due clienti per mettersi in macchina e tornare a casa, ma Samet deciderà di seguirla.

Samet implorerà Sumru di tornare con lui

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Samet inizierà a speronare l'auto di Sumru. "Non puoi scappare da me", urlerà intimandole di fermarsi. La donna avrà molta paura e premerà sull'acceleratore sperando di sfuggire a suo marito. Samet non vedrà un camion arrivare sulla sua corsia e sarà travolto in pieno.

Sumru non si accorgerà di nulla e tornerà da Tahsin per raccontargli della discussione avuta con suo marito. "Mi ha seguita in macchina", dirà Sumru, "Ho avuto paura". Tahsin non vorrà sentire una parola di più e andrà subito a cercare Samet. Nuh andrà con lui per dargli sostegno, ma appena arriveranno sulla strada i due vedranno che c'è stato un gravissimo incidente. Tahsin noterà soltanto dopo che la vittima è proprio Samet e la sua vita sarà in grave pericolo. I sanitari porteranno urgentemente Sansalan in sala operatoria, mentre alla villa arriverà la brutta notizia. Due agenti busseranno alla porta di Hikmet: "Samet ha avuto un incidente. È in coma e le sue condizioni sono molto gravi".

Tutti saranno sconvolti dal grave accaduto e correranno in ospedale. Nel frattempo, Tahsin e Nuh torneranno da Sumru e le spiegheranno tutto: "Samet ha avuto un terribile incidente".

Samet ha rinnegato pubblicamente Sumru

Nelle puntate in onda in Italia, Samet ha appena comunicato alla sua famiglia di essere guarito dal cancro. In realtà, l'uomo aveva sconfitto la malattia già due anni fa, ma ha fatto credere a tutti di essere in pericolo di vita per raggiungere i suoi scopi. Sapendo suo padre su un letto di morte, infatti, Cihan ha accettato di sposare Sevilay pur non amandola. Quando l'inganno di Samet è stato scoperto da Tahsin, a lui non è rimasto altro da fare e ha detto di essere guarito.

Il signor Sansalan non può più contare sul sostegno di Sumru. Quando ha scoperto che sua moglie è la madre di Nuh e Melek, infatti, Samet l'ha mandata via dalla villa. L'uomo ha denigrato Sumru pubblicamente e ha dichiarato che avrebbe divorziato da lei al più presto. Al momento, però, Samet non immagina che Tahsin e sua moglie diventeranno una coppia.