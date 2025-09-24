Santos minaccerà Pia dopo aver scoperto il suo segreto nelle prossime puntate de La Promessa: "So che hai eliminato il Barone de Linaja".

Le anticipazioni rivelano che Santos metterà alle strette Pia e le intimerà di stare lontana da suo padre se non vuole finire in carcere. La donna, pur sapendo che Santos non ha prove, temerà di essere scoperta e confiderà a Ricardo il delitto commesso molto tempo prima.

Jana troverà una macchia di sangue sul tappeto della stanza segreta

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che il passato tornerà a bussare alle porte di Pia facendo emergere uno dei suoi segreti che credeva seppellito per sempre.

Tutto avrà inizio quando Jana si impegnerà a fare chiarezza sulla stanza misteriosa del palazzo. La giovane moglie di Manuel troverà un tappeto con una grossa macchia di sangue e sarà terrorizzata all'idea che possa essere quello della povera Dolores. La ragazza ne parlerà con Pia che temerà che a causa di quella macchia possano riaprirsi le indagini sulla morte del Barone de Linaja. La conversazione delle due amiche sarà ascoltata da Santos che capirà che Pia ha eliminato il padre di Cruz. Il ragazzo approfitterà subito di questa informazione per mettere alle strette l'assistente della marchesa. Santos prenderà in disparte Pia e la minaccerà per tenerla lontana da suo padre: "So che hai eliminato il Barone de Linaja".

Il ragazzo intimerà alla donna di dimenticare Ricardo e lui in cambio terrà la bocca chiusa sull'omicidio. Pia non ammetterà le sue colpe, ma il terrore nei suoi occhi sarà evidente. Santos lascerà La Promessa con sua madre Ana continuando a sperare in un ritorno di fiamma tra i suoi genitori. Appena Santos rimetterà piede al palazzo, ricomincerà a torturare Pia con le sue minacce.

Pia rischierà dei guai con la giustizia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Pia parlerà con Maria, Teresa e Jana delle sue paure. Le ragazze incoraggeranno la loro amica a non mollare, anche perché Santos non ha alcuna prova contro di lei. Pia, però non se la sentirà di tenere per sé la verità sul reato commesso e si farà coraggio per confidarsi con Ricardo.

La donna ammetterà di aver tolto la vita al Barone de Linaja: "L'ho ucciso e francamente lo rifarei", dirà la donna a Ricardo. Il maggiordomo ascolterà il racconto di Pia che si aprirà con lui sugli abusi che ha dovuto subire dal padre di Cruz e la comprenderà.

Com'è morto il Barone de Linaja?

Il Barone de Linaja è comparso nella prima stagione de La Promessa e sin da subito si è rivelato un uomo insensibile e violento. Il padre di Cruz, infatti, non solo ha abusato a lungo di Pia. Il Barone de Linaja ha anche tentato di approfittarsi di Teresa che non ha avuto la peggio solo perché Pia l'ha salvata dall'abuso. La donna ha colpito il Barone con una statua in biblioteca e gli ha tolto la vita. Pia, terrorizzata da tutto questo, ha potuto contare sull'aiuto delle sue amiche.

Maria, Jana, Teresa e Pia hanno avvolto il corpo del barone in un tappeto e lo hanno trascinato fino alla zona della servitù.

Approfittando del fatto che il padre di Cruz sarebbe dovuto partire l'indomani, Jana ha avuto un'idea geniale: caricare i bagagli in macchina e dirigersi in un punto strategico. Dopo aver sistemato il barone al posto di guida, Pia e le altre hanno spinto l'auto giù da un burrone per simulare un incidente. Il piano delle ragazze si è rivelato un delitto perfetto, perché la morte del barone è stata archiviata.