Cruz a un passo dal carcere supplicherà Petra nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre: "Ti prego, incolpati per me".

Le anticipazioni rivelano che Cruz chiederà a Petra di andare in prigione al suo posto: "Ti ricoprirò d'oro", prometterà. La governante, però, rifiuterà tutto con soddisfazione: finalmente si vendicherà per la morte di suo figlio Feliciano e non lo nasconderà. "Ho aspettato tanto questo momento", dirà Petra ricordando a Cruz tutta la sofferenza che ha provocato.

Sconforto a La Promessa: tutti piangeranno per Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la notizia della morte di Jana getterà nello sconforto tutti coloro che la amavano.

Manuel, Curro e Maria saranno quelli che soffriranno maggiormente per la perdita di Jana e si sosterranno a vicenda. Il tragico accaduto colpirà terribilmente anche Cruz che senza la testimonianza di sua nuora sarà definitivamente incastrata. La situazione della marchesa peggiorerà drasticamente, soprattutto perché Burdina troverà anche l'arma del delitto che risulterà essere l'arma di Alonso. Cruz non avrà più speranze di sfuggire al carcere, ma si aggrapperà all'ultima possibilità. Petra andrà a trovare la signora nella stanza de La Promessa in cui è stata rinchiusa e le spiegherà che si sta celebrando una funzione per Jana. "La vedo molto sofferente", dirà Petra a Cruz che si sfogherà con lei, pensando di averla dalla sua parte.

La marchesa confiderà alla governate di essere molto delusa dalla sua famiglia che non crede alla sua innocenza.

Cruz terrorizzata all'idea di finire il carcere

Nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre, Cruz sarà a un passo dal carcere. La marchesa, tuttavia, si aggrapperà all'ultima speranza e farà appello alla fedeltà di Petra per salvarsi. "Ti supplico, incolpati per me", chiederà alla governante, "Se dici che hai ucciso Jana ti prometto che ti ricoprirò d'oro". La governante sarà sconvolta dalla richiesta, ma sarà piacevolmente colpita dalla disperazione di Cruz che le farà una carezza. La marchesa sarà pronta ad umiliarsi pur di riavere la sua libertà, ma Petra non cederà: "Non posso", le dirà, "Io voglio vederti in carcere".

La governante ricorderà alla marchesa tutto il dolore che ha accumulato per la morte di Feliciano. "Aspetto questo momento da tanto", dirà a Cruz, "È ora che paghi".

La vendetta di Petra: un piatto servito freddo

Petra è stata in silenzio per molto tempo dopo la morte di Feliciano. Nella scorsa stagione de La Promessa, la governante ha perso il suo amato figlio a causa dello scarso interesse che la marchesa ha mostrato nel curarlo. Petra aveva progettato una vendetta con Ayala, ma lui ad un certo punto si è tirato indietro. Tutto sembrava passato, tanto che la governante ha continuato a sostenere Cruz e a comportarsi come sempre. Dentro di sé, però, Petra covava rancore e sete di vendetta e aspettava solo con pazienza che arrivasse il momento giusto per agire. L'arresto di Cruz è per la governante una giustizia divina, anche se la marchesa non ha ucciso Jana.