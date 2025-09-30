Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21:30, Rete 4 propone un’esplosione di tensione e azione con Stolen, thriller mozzafiato del 2012 diretto da Simon West, regista già dietro la macchina da presa di titoli cult come Lara Croft: Tomb Raider e I mercenari 2. A scandire il ritmo incalzante della narrazione, le musiche di Mark Isham, collaboratore abituale di West, che aveva già firmato la colonna sonora di Professione assassino.

Al centro della scena, Nicolas Cage, icona del cinema hollywoodiano, premiato con l’Oscar per Via da Las Vegas e protagonista di successi come The Family Man, Il mandolino del capitano Corelli e Ghost Rider – Spirito di vendetta.

Accanto a lui, Malin Åkerman, attrice svedese dal fascino magnetico, che ha debuttato nel 2000 con The Skulls – I teschi, e Josh Lucas, volto noto per le sue interpretazioni in pellicole come American Psycho, A Beautiful Mind e Hulk.

Un cast di peso, una regia esperta e una trama serrata: Stolen promette una serata carica di suspense e colpi di scena.

Trama Stolen: corsa contro il tempo tra inganni e redenzione

Nel cuore pulsante di New Orleans, durante il Mardi Gras, tra maschere colorate e festeggiamenti sfrenati, si consuma il momento decisivo nella vita di Will Montgomery. Rapinatore esperto, abituato a muoversi nell’ombra, viene tradito da uno dei suoi complici: una soffiata alla polizia lo incastra proprio nel bel mezzo di una rapina.

L’arresto è inevitabile, e Will finisce dietro le sbarre, lasciando alle spalle una vita fatta di colpi audaci e relazioni spezzate. Il suo passato lo perseguita, ma in prigione matura un desiderio profondo: cambiare rotta, abbandonare il crimine e riconquistare l’affetto della figlia Allison, ormai cresciuta senza di lui.

Dopo otto lunghi anni, Will torna in libertà con l’intenzione di ricominciare. Ma il mondo che ritrova è ostile e sospettoso. L’FBI non ha mai creduto che il bottino del suo ultimo colpo sia davvero scomparso. I suoi vecchi complici, accecati dall’avidità, sono convinti che Will abbia nascosto il denaro e aspettano solo il momento giusto per costringerlo a rivelare dove si trova.

La tensione esplode quando Allison viene rapita: rinchiusa in un bagagliaio insonorizzato, la ragazza diventa merce di scambio. Will ha solo dodici ore per restituire il denaro e salvare sua figlia.

Ma il denaro non c’è. Il colpo andato male non ha lasciato alcun bottino, e Will si ritrova in una spirale di disperazione e determinazione. Senza alternative, decide di tornare in azione. Al suo fianco c’è Riley, ex complice e unica persona di cui si fida ancora. Insieme, mettono in piedi un piano rischioso: una nuova rapina, un nuovo salto nel vuoto, con l’unico obiettivo di ottenere i soldi necessari per liberare Allison.

La città diventa un labirinto di inganni, inseguimenti e tensione. L’FBI è sulle sue tracce, i rapitori non fanno sconti, e il tempo scorre inesorabile. Will deve affrontare il suo passato, superare i suoi limiti e dimostrare che, anche tra le macerie di una vita criminale, può nascere qualcosa di vero.