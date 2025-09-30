Bahar sarà lapidaria con i suoi cari nella puntata de La forza di una donna in onda lunedì 6 ottobre: "Non vi perdono, uscite dalla mia vita", dirà.

Enver e Yeliz saranno in lacrime e chiederanno a Bahar di comprendere perché non le hanno detto che Sarp è in vita. La donna, però, non vorrà sentire ragioni e volterà loro le spalle.

L'incontro con Sarp e la felicità di pochi istanti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp busserà alla porta di Bahar per rivederla dopo anni di distanza. I due si abbracceranno come se il tempo non fosse passato, ma lui dovrà salutare subito sua moglie per sfuggire a Nezir.

Sarp non darà nessuna spiegazione a Bahar ma la lascerà con la promessa di tornare a prendere lei e i bambini. La visita di Sarp creerà una grande confusione in Bahar che non potrà fare altro che consolare i suoi figli e aspettare il ritorno del marito. Dopo una giornata difficile, Bahar parlerà con Hatice e capirà che la sua famiglia sapeva che Sarp era vivo anche prima della sua visita. Appena sistemerà i bambini, Bahar andrà a bussare alla porta di Ceyda e riunirà tutti per parlare senza Nisan e Doruk. La donna inviterà Yeliz e gli altri a dirle come mai Sarp è già andato via e come ha fatto a sopravvivere. Enver prenderà la parola e spiegherà a Bahar che hanno dovuto mentirle a causa della fragilità della sua salute.

La donna, tuttavia, non la prenderà affatto bene: "Come hai potuto?" chiederà ed Enver che le risponderà: "Abbiamo dovuto". Bahar rimprovererà ai suoi cari di aver coinvolto i bambini: "Loro invece potevano sopportare un trauma del genere?", dirà, "Li avete costretti a mentirmi".

La grande delusione di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 6 ottobre, Bahar si sfogherà con le ragazze, Hatice ed Enver: "Ho tante domande e nessuna risposta per i miei figli" dirà disperata. La donna sarà molto dura e chiara con tutti i suoi cari: "Non vi perdono per quello che avete fatto a me e ai miei figli". Bahar non si lascerà coinvolgere dalle lacrime di Enver: "Uscite dalla mia vita, non posso più fidarmi di voi".

Yeliz si alzerà in piedi e in lacrime spiegherà a Bahar che lei più volte ha provato a dirle la verità, ma glielo hanno impedito. La donna, tuttavia, volterà le spalle a tutti e se ne andrà.

Enver ha rischiato la vita quando ha scoperto che Sarp non è morto

Nelle puntate precedenti, Enver ha scoperto che Sarp è vivo e ha combattuto contro la sua famiglia per dire tutto a Bahar e alla polizia. L'uomo ha voluto incontrare di persona il marito di Bahar solo per attaccarlo, ma presto si è reso conto di non poter agire come vorrebbe. Dopo aver rischiato un infarto, infatti, Enver ha rischiato di essere ucciso da Munir e ha capito che Sarp era invischiato con gente molto pericolosa. Da quel momento l'uomo ha deciso di seguire i consigli della sua famiglia e ha taciuto con Bahar per proteggere lei e i bambini da eventuali pericoli.