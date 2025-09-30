Domenica 5 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di La notte nel cuore, alle 21:20.

La vicenda di Samet entra in una fase delicata: le sue condizioni di salute restano instabili e l’unica soluzione possibile sembra essere un trapianto di rene. Di fronte a questa emergenza, familiari e collaboratori dei Sansalan si sottopongono a test ematici per verificare la compatibilità e individuare un potenziale donatore. L’attesa dei risultati diventa un momento di forte tensione, mentre Samet rientra nella sua abitazione, diviso tra speranza e timore per ciò che lo aspetta.

Cihan e Sevilay verso la separazione

Cihan e Sevilay si avviano alla conclusione ufficiale del loro matrimonio. L’udienza in tribunale sancisce la fine della loro unione, anche se il percorso resta segnato da tensioni irrisolte. Nuh, attratto da Sevilay e spinto dalla gelosia, pensa di regalarle un anello, ma Melek lo convince a scegliere un simbolo diverso: l’anello che Sakine gli aveva donato anni prima, legato a ricordi e significati personali.

Un nuovo inizio per Melek

Tahsin decide di offrire a Melek una nuova prospettiva acquistando una struttura dedicata alla riabilitazione fisica. Un gesto che apre a un possibile percorso professionale diverso, distante dalle difficoltà del passato. Mentre Melek guarda avanti, Cihan appare ancora bloccato nei suoi pensieri.

A Sumru confida il senso di smarrimento e il desiderio di tornare a Berlino, città che per lui rappresenta un punto di riferimento, non appena le condizioni del padre lo permetteranno.

Esma ed Esat: un legame spezzato

Durante la notte, Esma si introduce nella stanza di Esat per consegnargli un ciondolo a forma di mezzo cuore, pensato per unirsi alla sua metà come simbolo di amore e unione. Il gesto, carico di significato, non trova però accoglienza: dopo l’uscita di Esma, Esat getta il ciondolo nel cestino, lasciando emergere la distanza e l’incomprensione che segnano il loro rapporto.

Ascolti in crescita per La notte nel cuore: Mediaset conferma il doppio appuntamento

La serie turca La notte nel cuore continua a registrare buoni risultati, sostenuta da una narrazione intensa e ricca di colpi di scena.

L’ultima puntata, andata in onda domenica 28 settembre, è stata seguita da 2.413.000 spettatori con il 17,6% di share. Alla luce di questi dati, Mediaset ha deciso di confermare anche per la prossima settimana il doppio appuntamento in palinsesto.