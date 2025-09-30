Alle 21:20 del 4 ottobre 2025, Italia 1 trasmetterà un’avventura glaciale che scalda il cuore: in prima serata arriva L’era glaciale 2 – Il disgelo, secondo capitolo della celebre saga animata targata 20th Century. Dietro la macchina da presa c’è Carlos Saldanha, regista brasiliano che imprime il suo tocco vivace alla narrazione e che tornerà a dirigere anche L’alba dei dinosauri, terzo episodio della serie. La musica, firmata da John Powell, accompagna ogni scena con energia e poesia, in un crescendo che proseguirà nei successivi capitoli della saga.

Le voci originali dei protagonisti restano fedeli al primo film: Ray Romano, John Leguizamo e Denis Leary danno vita rispettivamente a Manny, Sid e Diego. Anche il doppiaggio italiano conferma il trio Leo Gullotta, Claudio Bisio e Pino Insegno, ormai volti vocali insostituibili dell’era glaciale. Novità assoluta: Roberta Lanfranchi entra nel cast vocale prestando la voce a Ellie, la mammut dal cuore grande. Un debutto nel mondo del doppiaggio che segna un nuovo capitolo anche per lei, in un curioso intreccio personale con Pino Insegno, suo ex marito.

Trama di L’era glaciale 2 – Il disgelo: tra avventure inaspettate e cuori che si riscaldano

Nel secondo capitolo della saga, L’era glaciale 2 – Il disgelo, il mondo sta cambiando.

Il gelo millenario si ritira, lasciando spazio a nuove terre e nuove sfide. Manny, il mammut dal cuore grande ma dal carattere spigoloso, Diego, la tigre dai denti a sciabola sempre pronta a graffiare, e Sid, il bradipo goffo e irresistibile, si sono adattati alla nuova vita. Sid, in particolare, ha dato vita a un parco giochi che è diventato il centro pulsante della comunità animale.

Ma la quiete viene spezzata da una rivelazione inquietante: Tony, un armadillo dal passo svelto e dalla lingua tagliente, annuncia l’arrivo di una devastante inondazione. Il pericolo è reale, lo scioglimento dei ghiacciai minaccia di sommergere l’intera valle. Scatta così una corsa contro il tempo: il trio si mobilita per salvare tutti, affrontando diffidenze e paure, fino a convincere gli altri animali a partire per un viaggio verso la salvezza.

Durante questa traversata, Manny incontra Ellie, una mammut convinta di essere un opossum, cresciuta con i fratelli adottivi Crash ed Eddie. Il gruppo si allarga, le dinamiche si complicano, e tra battibecchi e tentativi maldestri di Sid di fare da cupido, nasce qualcosa di più profondo tra Manny ed Ellie.

Tra paesaggi in trasformazione e legami che si rafforzano, la domanda resta sospesa: riuscirà questa compagnia improbabile a sfuggire al destino che incombe? E forse, in mezzo al caos, una nuova speranza per la loro specie sta per germogliare.