Nelle scorse ore un virgolettato attribuito a Belen Rodriguez, tratto da un’intervista del settembre 2024 al Corriere della Sera e rilanciato sui social, ha scatenato la reazione di Raffaello Tonon. Nel testo pubblicato, la showgirl affermava, parlando degli hater: "Ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono pure intelligente. Io li capisco che gli girano".

A queste parole Tonon ha replicato con durezza sul suo account Instagram, attaccando la collega: "Tranne il fisico, tutto il resto c'è perché ci sono i fan, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna.

Qualora la modestia facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe a essere quello che è: una strafottente miracolata".

Duro attacco sui social di Raffaello Tonon

L’ex gieffino Raffaello Tonon non si limita all’attacco: si pone in un confronto provocatorio, dichiarando che tra “ironia e tracotanza” esiste un limite netto, percepibile per chi non solo ha forma e fortuna, ma anche la testa. "Ma come si dice in romagnolo, se non c'è non frigge”, sintetizza, come bocciatura dell’ostentazione priva di sostanza.

Queste posizioni non sembrano partite da rancori personali, ma da un’indignazione su come certe affermazioni possano suonare autocelebrative.

Silenzio di Belen Rodriguez

Fino a questo momento, Belen Rodriguez non ha risposto ufficialmente all’attacco. Restano aperti i dubbi sull’intenzione di intervenire o meno: il silenzio può essere interpretato come disinteresse, oppure come strategia per non alimentare ulteriormente la polemica.

Nel frattempo, il clamore mediatico fa il suo corso. I fan e i media attendono di capire se la showgirl accetterà di confrontarsi direttamente con Tonon o se il dibattito rimarrà confinato al mondo social.

Belen, intanto, dovrebbe essere presente nella prima puntata della prossima edizione del programma Belve condotto da Francesca Fagnani, dopo un lungo "corteggiamento". La showgirl argentina aveva più volte ammesso di non sentirsi pronta.

"Penso che sia un format diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe, ma al posto della conduttrice forse sarei più comprensiva", aveva dichiarato in passato. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato se l'argentina è pronta a raccontarsi davanti alle telecamere. Altro impegno di Belen Rodriguez riguarderà la serata come ballerina a Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.