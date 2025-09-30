Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma a breve su Canale 5 raccontano che Zeynep Yilmaz e Hakan si avvicineranno così tanto che i giornali scandalistici ipotizzeranno la nascita di una storia d'amore. Dundar e Alihan Tasdemir, appariranno furiosi per questa possibile eventualità, non apparendo disposti a perdere la sorella di Yildiz per la quale provano dei sentimenti.

Zeynep chiede a Dundar di diventare suo marito

Tutto inizierà quando Alihan farà pace con Halit dopo aver capito non era stato l'amante della defunta madre Fusun.

Il giovane chiederà il divorzio da Ender poiché ancora innamorato di Zeynep. La donna si opporrà alla richiesta di suo marito e approfittando di una sua sbronza si infilerà nel suo letto dove scatterà alcune foto per fargli credere di aver consumato il matrimonio.

Gli scatti finiranno nelle mani di Yildiz che ordinerà ad Alihan di stare distante dalla sorella per non farla ulteriormente soffrire. La donna informerà Zeynep che reagirà con un suo colpo di testa. La ragazza chiederà a Dundar di diventare suo marito, chiarendogli che vuole accanto un uomo per costruire un futuro sereno.

Alihan e Dundar furiosi per le voci su una possibile relazione tra Hakan e Zeynep

Nella seconda stagione di Forbidden Fruit, Dundar accetterà la richiesta di Zeynep, regalandole un anello di fidanzamento davanti ad Alihan.

La situazione si complicherà ancor di più quando la giovane inizierà ad avvicinarsi ad Hakan, a sua volta fresco di rottura con Irem. L'uscita dei due amici finirà sui giornali scandalistici, che ipotizzeranno una storia d'amore.

Alihan, inizialmente, non crederà a questa storia mentre Dundar, accecato dalla gelosia, si presenterà all'azienda in cerca della promessa sposa. Caner ed Emir informeranno l'uomo che Zeynep è uscita a prendere un caffè con Hakan. Ender provocherà Dundar, dicendogli che prima o poi la sorella di Yildiz e il collega cederanno alla passione poiché passano troppo tempo insieme. Il pensiero mandererà fuori di testa Alihan come Dundar.

Yildiz ha lasciato la casa dopo una nuova lite con Halit

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha litigato furiosamente con Halit dopo che ha avanzato delle critiche nei confronti degli amici di Erim. La donna ha lasciato l'abitazione per trasferirsi a Sapanca in cerca di serenità. Kemal ha raggiunto l'ex moglie, appena ha scoperto quanto successo. L'uomo ha rischiato di farsi scoprire da Halit, che ha raggiunto la cittadina per convincere Yildiz a tornare con lui a casa.

Infine, Ender ha portato avanti un piano per far luce nei segreti di Alihan.