Le anticipazioni di Tempesta d'amore, inerenti alle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 settembre, rivelano che Ana e Philipp torneranno ad essere una coppia. Non appena Vincent lo scoprirà si allontanerà dalla giovane Alves.

Alexandra confusa sui suoi sentimenti

Le anticipazioni degli episodi di Tempesta d'amore che verranno trasmessi da lunedì 15 a venerdì 19 settembre prendono il via da Philipp il quale si occuperà di Apollo, il cavallo di Ana, che avrà qualche problema di salute. La Alves ne resterà colpita. Tra Philipp e Ana scatterà un bacio, che farà felice il giovane tanto che organizzerà una cena con la giovane Alves.

Senza sapere del riavvicinamento tra Ana e Philipp, Vincent sognerà di poter avere un futuro con la ragazza. Quando scoprirà che i due sono tornati insieme, il veterinario prenderà le distanze. Greta, al contempo, spingerà Natalie a dichiararsi a Vincent, mentre Philipp temerà che Ana scopra il suo vecchio piano per raggirarla.

Tra Tom e Christoph la tensione sarà palpabile e Alexandra cercherà di mediare tra i due. Sarà Werner a far comprendere a Tom che dovrà cambiare atteggiamento per non perdere la donna che ama. Christoph, però farà una dichiarazione d'amore a Alexandra. Quest'ultima sempre più confusa si confiderà con Nicole.

Casper scopre di avere uno zio

Casper scoprirà di avere uno zio in Thailandia.

Dopo qualche titubanza ad incontrarlo, capirà di avere molto in comune con lui. Casper inizierà a pensare di trasferirsi in Asia dalla sua famiglia. Yvonne vorrebbe che il giovane restasse con lei ed Erik, ma poi quando scoprirà che Casper sarebbe disposto a rinunciare al suo sogno per lei comprerà un biglietto dicendo che lo accoglierà ogni volta che vorrà tornare.

Markus, durante un incontro con Katja, romperà una bottiglia di vino prezioso ma in questa situazione ritroverà la sua complicità con l'ex fidanzata. I due resteranno bloccati in cantina e Werner deciderà di intervenire. Katja penserà che Markus ha avuto un'altra donna, ma poi capirà che si tratta di un imprevisto e chiederà scusa al suo ex.

Markus a questo punto non crederà più al loro amore.

Helene parteciperà ad un appuntamento con un uomo conosciuto su internet ritrovandosi davanti Gunther, il padre di Vanessa. Dopo la serata passata insieme, Helene sarà piena di attenzioni per Gunther, il quale si sentirà a disagio.

Gli ascolti di Tempesta d'amore

Parte un po' in sordina la nuova stagione autunnale di Tempesta d'amore. Nonostante l'avvincente triangolo amoroso che vede coinvolti Ana, Vincent e Philipp, la soap tedesca nella giornata di venerdì 5 settembre ha raggiunto uno share del 3% con una media di spettatori pari a 126.000. Fino alla scorsa primavera, la soap raggiungenva share che si aggiravano intorno al 6%.