Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 6 al 10 luglio svelano che Greta accoglierà nella sua cucina per uno stage Charly, un ragazza affetta da sindrome di down e con lei instaurerà un rapporto speciale.

Larissa e Yannik sempre più vicini

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio prendono il via dal conforto che Larissa troverà in Yannik dopo la fine della sua relazione con Henry, ma anche il medico sarà all'oscuro di tutta la verità.

Infatti, Henry, notando la vicinanza tra Larissa e Yannik li inviterà la ragazza a non dare nell'occhio per evitare che Sophia possa capire che il loro rapporto è in realtà una messa in scena.

Sophia metterà alla prova Christoph cercando di avvicinarsi ancora a lui. E mentre il rapporto tra Alexandra e Christoph attraverserà una momento difficile, Sophia noterà con fastidio l'avvicinamento tra Larissa e Yannik. Henry, dal canto, suo fingerà di riavvicinarsi alla madre cercando di non essere scoperto. In effetti, Sophia si convincerà che il figlio sia ormai pronto a tornare dalla sua parte.

Michael pronto a mettere in atto un nuovo progetto

Michael con un rituale strano aiuterà Erik a superare il trauma legato al suo rapimento.

Inoltre il medico coinvolgerà Fanny in una delle passioni nata durante il viaggio in Sudafrica. Michael, però, dovrà rivedere i suoi piani quando cercherà dei finanziatori per progetto che ha in mente.

Greta accoglierà Charly, una ragazza con la sindrome di down, nella sua cucina per svolgere uno stage. Intanto, Miro e Greta riceveranno i primi risultati degli esami prenatali. La cuoca, sul lavoro, si avvicinerà sempre di più a Charly, aiutando quest'ultima a superare un momento particolare.

Infine, le prime crepe nel rapporto tra Katja e Vincent cominceranno ad essere visibili.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Greta temendo complicazioni legate alla gravidanza si è sottoposta ad alcuni esami prenatali.

Larissa ha cominciato a vivere male la sua messa in scena per fingere che con Henry vada tutto bene davanti a Sophia e ha cominciato ad avvicinarsi a Yannik. Markus, senza rassegnarsi alla fine della sua relazione, ha continuato ad intromettersi nella storia tra il figlio e Katja.